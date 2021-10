Google stryger reklamepenge til klimaskeptikere

Google griber nu til et af de mest omfattende kneb i kampen mod misinformation og hiver det økonomiske tæppe væk under klimaskeptikere.

Selskabet fjerner nemlig reklamer på indhold, der spreder misinformation om klimaforandringer.

Det kommer både til at påvirke googlesøgninger og videoer på Googles videoplatform, YouTube.

Det betyder, at man for eksempel fremover ikke vil se reklamer på en video, hvis YouTube har besluttet sig for, at videoen spreder misinformation.

Dermed vil det ikke være muligt for folk at tjene reklamepenge på den slags indhold.

Og det er netop meningen, oplyser Google og tilføjer, at det kommer til at påvirke indhold, »der modsiger veletableret videnskabelig konsensus vedrørende eksistensen af og årsagen til klimaforandringerne«.

»Annoncører vil simpelthen ikke have, at deres reklamer dukker op ved siden af den slags indhold«, lyder det fra Google.

Politikændringen er et led i Googles forsøg på fremme bæredygtig adfærd og gøre noget ved klimaforandringer, oplyser internetgiganten.

Ifølge ngo’en Avaaz, som blandt andet arbejder med klimaforandringer, kan Googles nye politik vende tendensen, hvor blandt andet YouTube er blevet et arnested for misinformation.

»I årevis har klima-misinformanter forvirret den offentlige mening og forhindret politisk handling på klimaområdet«, siger Avaaz’ kampagnedirektør, Fadi Quran.

Google har allerede grebet til handling mod misinformation på andre områder.

For eksempel har YouTube slettet brugere, som det har mistænkt for at lægge misinformerende indhold om covid-19-pandemien op.

ritzau