Facebook-koncernen er ramt af tekniske problemer – igen

Den sociale mediekoncern Facebook er ramt af nye tekniske problemer. Problemerne har ramt koncernens app Instagram, skriver nyhedsbureauet Reuters fredag aften, hvor nogle brugere har tilsyneladende svært ved at indlæse det sociale medies indhold.

Problemerne er genopstået, efter at tjenesten også var lagt ned i flere timer mandag. Dengang var det var et fejlslagent forsøg på at konfigurere Facebooks routere, der var skyld i det over seks timer lange nedbrud.

Indtil videre har hjemmesiden Downdetector fredag registreret 36.000 tilfælde af tekniske problemer med Instagram. Hjemmesiden har også registreret vanskeligheder på Facebooks beskedtjeneste Messenger.

Downdetector er en hjemmeside, der sporer problemer fra forskellige hjemmesider ved at indhente beretninger fra brugere.

Måtte informere via konkurrent

Mandag måtte Facebook ty til konkurrenten Twitter for at opdatere dets brugere. Det samme er tilfældet fredag.

»Vi er opmærksomme på, at nogle oplever problemer med at tilgå vores apps«, skriver Facebook i en opdatering.

»Vi arbejder på at vende tilbage til normalen hurtigst muligt«, lyder det altså.

Mandag var det næsten 14 millioner brugere på verdensplan, som berettede om problemer med at tilgå Facebook.

Problemerne så umiddelbart ud til at få konsekvenser for Facebooks lempelige politik om at arbejde hjemmefra, der var et resultat af coronakrisen, skrev dpa natten til fredag. Men siden har Facebook været ude for at rette den information. Dets ansatte kan nemlig fortsat få lov til at arbejde hjemme frem til 2022. Der arbejdes på, at medarbejderne skal tilbage til kontoret til januar, men det afhænger af sundhedssituationen på det tidspunkt.

Det har også været beskrevet, at mandagens nedbrud ville have haft mindre indvirkning, hvis der havde været flere ansatte til stede på virksomhedens amerikanske kontorer. Det afviste Facebook dog også.

ritzau