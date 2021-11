Må Mette Frederiksen slette sin digitale kommunikation? Må du og jeg?

Sletningen spænder ben for Minkkommissionens arbejde med at afdække sagen. Den får oppositionen og offentligheden til at skære tænder af nysgerrighed, for intet er mere spændende end hemmeligheder. Den mest oplagte reaktion er nok, at information ikke skal slettes.

Men den rygmarvsreaktion tager ikke højde for nogle grundlæggende forandringer i vores kommunikation, når den foregår via digitale teknologier, som automatisk gemmer alle ord, samtaler og billeder. Som den engelske professor Viktor Mayer-Schönberger beskriver i bogen ’Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age’, så vender digitale teknologier tingene på hovedet. Før i tiden var det næsten umuligt at gemme information, fordi papirer forsvandt, og samtaler foregik fysisk.