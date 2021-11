TikTok laver ændring: Nu kan webshops sælge direkte til brugerne

Det sociale medie TikTok lancerer mandag en ændring på platformen, så der åbnes for, at virksomheder kan sælge produkter direkte via appen. For eksempel vil brugerne fremover, hvis de ser en video med løbesko eller ur i, se en indkøbskurv. Den vil de kunne trykke på, og det vil føre dem direkte til virksomhedens webshop.

Instagram har de seneste tre år haft en lignende løsning, og udviklingen peger hen mod, at de sociale medier æder sig endnu længere ind på markedet for e-handel.

Sådan lyder det fra Thomas Bigum, der arbejder som foredragsholder og konsulent inden for sociale medier.

»Det er et kig ind i fremtiden, hvis man vil se handlen på nettet gå hen imod, at man med få klik vil kunne købe en vare uden egentlig at føle, at man er gået ind på en webshop. Man kan ikke længere betragte sociale medier som bare sociale medier. De er gået fra at være noget, man besøgte på nettet, til bare at være nettet. Rigtig mange forbrugere tager telefonen frem, går ind på et socialt medie, og den vej frem rammer man så nyhedsmedierne eller i det her tilfælde shopping«, siger han.

Thomas Bigum ser det nye tiltag være rettet mod virksomheder, men også den voksende gruppe af influencere, der for eksempel laver deres eget smykke- eller tøjmærke, som de vil sælge til skaren af følgere.

I USA er løsningen allerede udrullet med influenceren Kylie Jenner, som blandt andet sælger kosmetik via TikTok, der for nylig rundede en milliard brugere på verdensplan. Ifølge TikTok er der i gennemsnit 1,1 million aktive brugere i Danmark om måneden.

Liv Sandberg, direktør for TikTok i Norden, fortæller, at det nye tiltag ses som et skridt mod at være andet end et socialt medie.

»Vi er ikke bare et socialt medie. Vi vil gerne definere os selv som en underholdningsplatform. Derfor er fremtiden for os at udvikle flere løsninger inden for e-handel. Vi ser det som en måde at gøre købsprocessen lettere sammenlignet med normal onlineshopping«, siger hun.

Ikke kun for de helt unge

Officielt skal man være 13 år for at oprette en profil på TikTok, men det er velkendt, at det også bliver brugt af yngre børn. Ifølge TikToks egne tal udgør de 13-17-årige 36 procent af de danske brugere, mens 18-24-årige udgør 38 procent.

Liv Sandberg fortæller, at de virksomheder, som vil sælge via TikTok, er forpligtet til at leve op til TikToks retningslinjer.

»Alle reklamer og kampagner skal gennem en godkendelsesproces for at sikre, at de lever op til TikToks retningslinjer. Det betyder blandt andet, at der ikke må reklameres for produkter som alkohol og tobak på platformen«, siger hun.

Samtidig understreger hun, at TikTok med en milliard brugere på verdensplan ikke kun er for de yngre aldersgrupper.

»Det er en misforståelse, at vi kun har meget unge brugere på appen. Aldersgrænsen er 13 år, og vi gør en stor indsats for at præsentere det. Vi har det seneste år set en stor vækst i ældre aldersgrupper. Vi fokuserer på at lancere flere løsninger inden for e-handel, men det er ikke specifikt målrettet de yngre aldersgrupper«, siger Liv Sandberg.

ritzau