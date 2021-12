Kan vi regulere mod menneskets dovenskab?

Virksomhederne bag er en del af den såkaldte gig-økonomi, hvor arbejdskraften består af freelancere, som aflønnes per udbringning. En af aktørerne på det danske marked er det finske firma Wolt, som i de senere år er blevet kritiseret af både restauranter og bude for at presse priserne. En anden aktør er den hurtigtvoksende tyske virksomhed Gorillas, som over for Finans i juli i år måtte understrege, at medarbejderne er fastansatte og har ordentlige arbejdsforhold.

Der bliver investeret intenst i platforme til at levere dagligvarer. Tidligere på måneden fik den tyske virksomhed Flink et kapitalindskud på fem milliarder kroner for at sætte yderligere gang i deres leverancer af dagligvarer til kunder i Europa. Og der er mange andre firmaer, som håber at få en bid af den voksende leveringskage: Getir, Gopuff, Jokr, Flink, Weezy, Just Eat og Deliveroo for blot at nævne nogle. Det amerikanske marked for hurtiglevering af dagligvarer er domineret af DoorDash, Instacart, Uber og Amazon.