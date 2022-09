Datatilsynet sætter forbud mod Chromebooks i Helsingør på pause

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Datatilsynet suspenderer et forbud mod brugen af Google Workspace på Chromebooks i Helsingør Kommune. Det oplyser tilsynet i en pressemeddelelse.

Tilsynet har udstedt nogle påbud til kommunen, og det har kommunen to måneder til at leve op til.

»Når vi træffer det valg at suspendere forbuddet, skyldes det, at kommunen nu har erkendt og beskrevet de problemer, der skal lovliggøres«.

»Der er kommet en rimelig klarhed over, hvad der udestår - og derfor giver vi nu kommunen to måneder til at få styr på det sammen med dens leverandører«, siger Allan Frank, der er it-sikkerhedsspecialist i Datatilsynet i pressemeddelelsen.

I mellemtiden må elever i Helsingør Kommune bruge programmerne i Google Workspace på Chromebooks.

Forbuddet blev i første omgang nedlagt i juli og senere fastholdt i august.