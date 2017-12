Plastikpose-livmoder vækker opsigt: Er vi klar til at lave børn uden for mors mave? Et amerikansk forskerhold har designet en kunstig livmoder, som kan redde for tidligt fødte lam. Man arbejder nu på, at få teknologien til at virke på for tidligt fødte spædbørn. Spørgsmålet er, om det også er et stort skridt i retning af at lave designerbørn uden for kroppen?

Når året går på hæld, er det tid til at gøre status, og som videnskabsredaktør kan man godt finde på en sen aftentime at sidde foran brændeovnen og tænke over, hvad det var for nogle videnskabelige gennembrud, der gjorde størst indtryk i 2017. Og her er der en scene fra et laboratorium i USA, som bliver ved med at mase sig på i min bevidsthed.

Det er billederne af et for tidligt født lam uden pels, som ligger i en væskefyldt plastikpose, hvor den klippede navlestreng er koblet til en maskine med blodfyldte slanger, som forsyner fosteret med ilt og næringsstoffer og fungerer som en erstatning for en livgivende moderkage.

Maskinen er ikke forsynet med en pumpe, for det er fosterets eget bankende hjerte, der sørger for, at blodet bliver pumpet rundt i kroppen og i slangerne.



Det er et eksperiment, hvor et lægehold fra Children’s Hospital i Philadelphia ved kejsersnit har taget lam ud, før de var modne og klar til at møde verden. For at illudere den situation, som tusindvis af spædbørn i verden oplever, når de bliver født for tidligt og nogen gange så meget for tidligt, at det kan være livstruende eller give svære følgesygdomme og handicap senere i livet.

Gennem den gennemsigtige plasticpose har forskerne i fire uger kunnet studere udviklingen og forvandlingen hos otte for tidligt fødte lam, som aldersmæssigt havde en alder, som ville svare til et ekstremt for tidligt født spædbarn i uge 22-23.

Åbner øjne og får uld på kroppen

I løbet af de fire uger, hvor lammene lå i den kunstige livmoder, kunne forskerne studere, hvornår de lyserøde lam åbnede deres øjne for første gang, fik uld på kroppen og lærte at synke.

Da lammene blev taget ud af poserne, var deres sundhedstilstand tilsyneladende lige så god, som hos et lam, der var blevet forløst med kejsersnit efter et lige så langt svangerskab. Et vidnesbyrd på, at den kunstige livmoder kan fungere som en erstatning for den ægte vare inde i fåremoderens mave.

Det har vækket et stille håb om, at den kunstige livmoder også kan bruges på spædbørn, som er født mellem den 23. og 28. graviditetsuge, som er ekstremt meget for tidligt. Børnelægerne er nu i dialog med den amerikanske sundhedsmyndighed FDA om at indlede forsøg på for tidligt fødte spædbørn og håber at kunne indlede de første forsøg om cirka tre år.

»Et skridt mod den her fagre nye verden«

Det store forskningsgennembrud blev offentliggjort i april måned i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Communications, hvor de levende billeder af for tidligt fødte lam i væskefyldte plasticposer gik verden rundt.

Det er ikke kun mig, som billederne har gjort indtryk på.

»Man tænker først, at det er et skridt mod den her fagre nye verden, hvor man kan lave helt nye individer helt uden den menneskelige krop«, siger professor Poul Hyttel fra Københavns Universitet, der er ekspert i stamceller og kloning af dyr.

Lektor Karin Lykke-Hartmann fra Aarhus Universitet, der forsker i reproduktion, synes også, at det var et ganske overvældende syn.

»Den første tanke, der slog mig, var, om man kunne se sit eget barn ligge og svømme rundt i den væskefyldte plasticpose. Det ville til en begyndelse være meget grænseoverskridende, men jeg tror ret hurtigt, at man ville vænne sig til situationen, fordi man ved at efterligne livet i en rigtig livmoder jo forsøger at gøre det bedste for det for tidligt fødte barn«, siger Karin Lykke-Hartmann, som tænker, hvis fremtidsscenariet en dag bliver til virkelighed, at man kunne tage posen med barnet op til sin krop for at skabe en tryg og følsom forbindelse mellem barn og mor.

Kan måske hjælpe for tidligt fødte børn

De to danske eksperter er optimistiske og håber, at den kunstige livmoder en dag i fremtiden kan blive et tilbud i behandlingen af for tidligt fødte børn.

Gorm Greisen, formand for Etisk Råd og professor ved Rigshospitalet, som har arbejdet med for tidligt fødte børn gennem 35 år, har også bidt mærke i resultaterne.

»Man har gennem 50 år forsøgt at lave en kunstig livmoder for at komme for tidligt fødte til undsætning, og nu har vi nået et foreløbigt højdepunkt, hvor de amerikanske forskere måske er kommet på sporet af noget, der på sigt kan bruges i den virkelige verden. Men der skal mange forsøg til, før man kan slippe teknologien løs, og det eventuelt kan blive en del af rutinebehandlingen af for tidligt fødte«, siger Gorm Greisen, som fortæller, at børn er anderledes på mange måder og forsøg på lam kan for eksempel ikke sige noget om risiko for hjerneblødninger.

»Men hvis det viser sig at virke for børn, der vokser op og udvikler sig normalt, vil det også blive et behandlingstilbud her i Danmark«, siger Gorm Greisen.

Vil mødre få børn leveret i fremtiden?

Når det nu er lykkedes at lave en kunstig livmoder, som virker på for tidligt fødte lam, kunne man godt fristes til at spekulere på, om man kunne lade hele fosterudviklingen lige fra undfangelse til fødsel foregå i en plasticpose i et laboratorium, mens den biologiske mor kunne passe sit og vente på at få sit barn leveret. Sat på spidsen.

For når det drejer sig om at skabe menneskeliv uden for kroppen er der et andet forskningsresultat fra 2017 som trænger sig på. For i år lykkedes det et britisk forskerhold at lade et befrugtet menneskeæg vokse i 14 dage, hvor det udviklede sig til et tidligt forstadie til et foster i form af et embryo.

Parallelt er det lykkedes både kinesiske og amerikanske forskere at gentage kunststykket, hvor det som en ekstra bonus også er lykkedes at rette genfejl med den banebrydende genteknologi CRISPR.

Et stort skridt mod at skabe perfekte designerbørn, hvis man valgte at gå hele vejen og ikke destruerede de spirende fostre, inden der er gået 14 dage, som det internationale videnskabelige samfund har besluttet sig for er grænsen for, hvor langt man må gå i dag.

Derfor kunne man godt som udenforstående tro, at vejen nu er kridtet op til, at spædbørn i fremtiden vil blive leveret i en væskefyldt plasticpose, og det er slut med naturlige fødsler, hvor barnet kommer til verden gennem kvindens fødselskanal eller ud af maveskindet via et kejsersnit.

Svært at slå mors mave

Den fremtid tror de danske eksperter ikke rigtig på.

»Der findes ikke noget bedre sted at være end i mors mave. For her foregår der en interaktion mellem mor og barn, hvor fosteret bliver programmeret til at udvikle sig rigtigt. Hvis man lader et foster udvikle sig i en petriskål og senere i en plasticpose, vil fosteret leve i et miljø, hvor man kun til dels kan etablere et miljø, der kunne minde om det, som findes i morens indre. Så der vil være en stor risiko for, at fosteret vil blive fejlprogrammeret, hvis hele graviditeten skulle foregå uden for kroppen, og det ville få helt uoverskuelige konsekvenser«, siger Poul Hyttel.



For at understrege pointen, fortæller Poul Hyttel, at man allerede i forbindelse med reagensglasbefrugtning af mennesker, hvor man lader det befrugtede æg vokse i få dage i en dyrkningsskål, før det implanteres i kvindens livmoder, at det får en konsekvens for den følsomme programmering af fosteret. Det gør for eksempel, at børn, der er undfanget med kunstig befrugtning, synes at have en øget risiko for at udvikle hjertekarsygdomme.

Karin Lykke-Hartmann er enig med sin kollega.