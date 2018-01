På historisk syre: Forskeren der lavede lsd ved et tilfælde og blev høj på sin egen opfindelse Tre farverige personer, som oplevede virkningen af lsd på egen krop. Både frivilligt og ufrivilligt.

** FILE ** This Nov. 1998 file photo shows Albert Hofmann, discoverer of the mind-altering drug LSD and former head of the research department of Swiss chemical company Sandoz in Solothurn, Switzerland. Hofmann died this morning, April 29, 2008 at his home in Basel of a heart attack. (AP Photo/Keystone/Walter Bieri) Foto: Walter Bieri

Opfinderen af LSD

Når talen falder på det hallucinerende stof lsd, er schweizeren Albert Hofmann (1906-2008) ikke til at komme uden om. Det var ham som tilbage i 1938 fremstillede lsd for første gang, da han var i gang med at udvikle et blodstimulerende lægemiddel fra en svamp, der gror på rug, hos medicinvirksomheden Sandoz (nu Novartis).

Da han fem år senere ville se lidt nærmere på dette stof, kom han til at føre hånden op til munden og kom ved et uheld til at indtage en smule af stoffet. Han mærkede ’en bemærkelsesværdig rastløshed kombineret med en svag svimmelhed’.

Senere sank han ’ind i en ikke ubehagelig beruselse, der var karakteriseret af en ekstremt stimuleret fantasi. Med øjnene lukkede modtog jeg en uafbrudt strøm af fantastiske billeder, ekstraordinære former med et intenst kalejdoskopisk spil af farver’, som han selv har beskrevet det.

Albert Hofmann mente, lsd kunne bruges i behandlingen af blandt andet skizofreni og forsvarede sin opdagelse i årtier efter det først blev populært i hippiebevægelsen og senere forbudt i 1960'erne.

Hofmann beskyldte hippierne for at have kidnappet lsd og gjort noget, han havde udviklet som medicin, til et narkotikum.

Albert Hofmann mikrodoserede sig selv med lsd i de sidste to årtier af sit liv. Han døde, da han var 102 år gammel.

Timothy Leary, one-time Harvard lecturer and potentate of LSD, smiles and winks to newsmen during a press conference in Berkeley, Tuesday, Jan. 12, 1977. Leary is now telling a new generation of students that acid is not the answer and that the future lies in Migration to outer space and extension of life-expectancy. (AP Photo) Foto: Anonymous

'Den farligste mand i Amerika'

Kongen af lsd:

Timothy Leary (1920-1996) var en psykolog fra Harvard, som blev et ikon for 1960’ernes modkultur. Han talte for at bruge lsd til både terapeutiske og åndelige formål, og han blev i 1960’erne berømt for at lancere slagordene: ’Turn on, tune in, drop out’. Han eksperimenterde med lsd på fængselsfanger, studerende og sig selv.

Men i de tidlige 1970’ere indledte præsident Nixon sin kampagne ’War on Drugs’, hvor lsd blev ulovlig. I den sammenhæng blev Leary pludselig udråbt som nationens værste fjende, og præsidenten kaldte ham for ’den farligste mand i Amerika’. Det betød, at Timothy Leary gennem store dele af sit liv enten var i fængsel eller på flugt.

FILE- This is a 1967 handout image from Parlophone of The British group, The Beatles,. From left, are: Ringo Starr, John Lennon, Paul McCartney; and George Harrison. The woman who as a child was the basis for the Beatles song "Lucy in the Sky with Diamonds" is gravely ill. It was thought by many at the time that the psychedelic song from Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band was a paean to LSD because of the initials in the title, but it was actually based on a drawing that John Lennon's young son Julian brought home from school. He told his father the drawing was of Lucy in the sky with diamonds. Lucy Vodden, now living in Surrey just outside of London _ drifted apart after schoolyard days, but they have gotten back in touch as Lennon has tried to help Vodden cope with Lupus, a life-threatening disease. (AP Photo/ho) NO SALES Foto:

Var det en sang om lsd?

Handlede sangen ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ med The Beatles om et lsd-trip eller var det et tilfælde, at titlens tre initialer formede forkortelsen lsd?

Det var John Lennon, der skrev sangen, men han benægtede til det sidste, at det var en sang om lsd. Den var tværtimod inspireret af en tegning, som han fik af sin 3-årige søn Julian, som havde tegnet sin veninde Lucy i en sky med diamanter.

Det var skam her inspirationen kom fra og ikke fra lsd, selvom John Lennon var åben om, at han nogle gange tog stoffer som for eksempel lsd for at stimulere sangskrivningen.