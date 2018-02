Verdensrekord under isen: Isalger kan med en smule lys blomstre i mørke Et dansk forskerhold har opdaget, at isalger er nogle sande verdensmestre, når det gælder om at opsnappe selv den mindste mængde sollys og lave fotosyntese under et tykt lag af is og sne i det nordøstligste hjørne af Grønland. Forskningen vækker håb om, at der findes liv under overfladen på de isdækkede måner i vores solsystem.

Det er svært at forestille sig, at der i det sene forår eller i den tidlige sommer hænger haver bestående af brune og grønne isalger under havisen i det iskolde Arktis.

Men det gør der, og opblomstringen kommer i takt med, at strålerne fra den stærke forårssol begynder at trænge igennem dels det metertykke islag og dels det vindpakkede lag af sne, som lige så stille smelter og falder sammen i forårsvarmen.

Temperaturen i Nordøstgrønland kan i maj måned komme ned på –20 oC og forskerne må være klædt godt på, når laboratoriet er henlagt til overfladen af havisen. Foto: Kasper Hancke

En iskold gåde

Det har været en gåde at forstå, hvornår både isen og snedækket er tyndt nok til, at opblomstringen for alvor begynder.

I videnskabelige kredse har der været bred enighed om, at et dække af sne på cirka 40 centimeter er nok til at holde al lys ude, som vil gøre det umuligt for de ’sovende’ isalger, som findes på undersiden af havisen, at lave fotosyntese og blomstre op.

Vi har ikke fundet nogen anden organisme i verden, som kan klare sig og vokse under så ekstremt fattige lysforhold. Lars Chresten Lund-Hansen Lektor Arktisk Forskningscenter Aarhus Universitet

Men nu har et internationalt forskerhold med danske forskere i spidsen udfordret den tanke og har under et feltarbejde på havisen ved Villum Forskningsstationen, som findes ved den danske militærbase ’Station Nord’ i det nordøstligste hjørne af Grønland, fundet ud af, at isalgerne starter deres opblomstring meget tidligere, end man troede, og at de behøver ganske lidt lys for at lave fotosyntese og vokse.

Klar til Guinness Rekordbog

Det er det hidtil laveste lysniveau, man nogensinde har registreret, der kan få en levende organisme til at lave aktiv fotosyntese og gro. Så de danske forskere bejler til at komme i Guinness Rekordbog.

»Vi har været igennem den videnskabelige litteratur, og vi har ikke fundet nogen anden organisme i verden, som kan klare sig og vokse under så ekstremt fattige lysforhold. Så vi står efter vores bedste overbevisning med en verdensrekord«, siger lektor Lars Chresten Lund-Hansen fra Arktisk Forskningscenter ved Aarhus Universitet, der har stået i spidsen for den aktuelle undersøgelse sammen med Kasper Hancke. Undersøgelsen er netop blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Geophysical Research.

Snescootere ud på havisen

Forskerne er kommet frem til resultaterne ved med snescootere at bevæge sig ud på det is- og snedækkede Wandelhavet, som er en del af Nordlige Ishav, hvor to af Grønlands største fjorde udmunder, Independence Fjord og Danmark Fjord.

Feltarbejdet foregik fra den 16. april til den 24. maj i 2015. På disse kanter skal man have en riffelbevæbnet vagt med , som udelukkende skal holde øje med isbjørne.

»Der var heldigvis ikke nogen isbjørne, der havde lyst til at blande sig i vores feltarbejde og det eneste, der blev observeret, var deres store fodspor«, siger Lars Chresten Lund-Hansen.

Biolog Stine Højlund Pedersen måler temperaturen ned gennem en af de indsamlede iskerner. Foto: Kasper Hancke

Borer iskerner ud

På udvalgte steder på forskellige tidspunkter i perioden gravede forskerne det cirka en meter tykke snedække væk, og da isen var blotlagt borede de en iskerne ud.

Bunden af iskernen repræsenterede så, hvad der måtte være af liv på undersiden af iskernen.

»Først blev vi skuffede, fordi vi ikke med det blotte øje kunne se, at der var en algevækst så tidligt på foråret. Men da vi analyserede iskernen i laboratoriet kunne vi ved hjælp af molekylærbiologiske metoder til vores store glæde se, at opblomstringen af isalgerne allerede så småt var sat i gang sidst i april på trods af, at vores målinger viste, at det kun var under en promille af solens stråler, som trængte gennem det tykke is- og snelag«, siger Lars Chresten Lund-Hansen og fortsætter: