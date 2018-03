Oplev blå måne og kig ind i Fenrisulvens gab: Guide til stjernehimlen i marts

18. marts: Månen møder Venus, og Sirius varslede regn

Søndag 18. marts kl. 19.00 kan man opleve et meget smalt månesegl 4,8 grader syd for Venus meget lavt over den vestlige horisont. Månen er ca. 1,5 pct. belyst. Brug håndkikkert. Observationen kan være vanskelig, da det blot er knap 29 timer efter, at Månen var ny.

Samme søndag på samme tidspunkt står Sirius, himlens klareste stjerne, i sydsydøst. Sirius er stjernebilledet Store Hunds hovedstjerne. I det gamle Egypten varslede Sirius´ opgang lige før solopgang, at regntiden var på vej. Nilen ville gå over sine bredder.

20. marts: Jævndøgn

Det er jævndøgn tirsdag 20. marts kl. 17.15. Solen står lige over ækvator. Dag og nat er lige lange. Dagslængden tiltager fra 1. til 31. marts med 2 timer og 18 minutter.

25. marts: Sommertid starter

Sommertid begynder søndag 25. marts kl. 02.00 om natten, og det er tid til at sætte havemøblerne frem.

Sæt uret 1 time frem. Man mister timen mellem kl. 02.00 og 03.00. Dagslyset skubbes 1 time. Vores aftener bliver lysere, og vi står tidligere op.

Siden 1980 har vi haft sommertid. Sommertiden slutter søndag 28. oktober kl. 03.00 om natten. Urene stilles 1 time tilbage. Vi har atter normaltid.