Ny forskning: Mennesker har en lang tradition for sidespring med andre arter Især moderne kinesere og japanere har i deres dna spor af, at mennesker har parret sig med denisovaer mere end en gang, viser ny forskning.

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor datingsites som Ashley Madison, der bygger på utroskab, kan mobilisere mange millioner medlemmer? Måske skal vi finde svaret dybt i vores gener.

For vores art, Homo sapiens, har en lang tradition for sidespring. Og ikke blot med andre mennesker, men også med helt andre homininer. Vi er ikke kræsne.

Det er allerede kendt, at mennesker har krydsparret sig med neandertalere i mindst to tilfælde og i et enkelt tilfælde med de knap så kendte denisovaer, der uddøde for omtrent 40.000 år siden. Det sidste tilfælde er især blevet sporet i de moderne mennesker, der findes på Papua Ny Guinea.

Nu har forskere fra University of Washington i Seattle fundet yderligere et bevis på, at Homo sapiens har parret sig med denisovaer. Sporene fra det 'fremmede' dna kan især findes i moderne kinesere og japanere - og man kan gå så meget i detaljen, at man kan se, at der er tale om et andet artsmæssigt sidespring end det, der blev konstateret i Papua Ny Guinea. Det er altså ikke kun efterkommere af den samme blanding, der har migreret fra det ene sted til det andet.

»Vi fandt et andet (genetisk) sæt, der stammer fra denisovaer, som vi ikke kender fra folk i Sydasien og Papua«, siger Sharon Browning, der er forskningsprofessor i biostatistik ved University of Washington og hovedforfatter på det forskningspapir, der netop er offentliggjort i det ansete videnskabstidsskrift Cell.

»Denisova-herkomsten blandt folk fra Østasien ser ud til at være noget, de skaffede sig helt på egen hånd«, understreger hun.

Forskerne fandt ud af sammenhængen ved at studere 5.600 genomer fra mennesker i Europa, Asien, Amerika og Oceanien og sammenlignede dem med denisova-genomet.

En indviklet slægtshistorie

Opdagelsen bekræfter, at menneskehedens historie er langtfra så entydig, som det var troet helt frem til 2010, da moderne knogledetektiver opdagede, at der var noget sært ved det menneskelige dna.

Ved den lejlighed fandt forskere de første beviser på, at de fleste moderne menneskers dna indeholdt stumper af information, der kun kunne være kommet fra neandertalere. Dna-brudstykkerne var, populært sagt, et afslørende sæt undertøj i det genetiske soveværelse.

Det var lidt af et chok for videnskaben, der hidtil havde formodet, at Homo sapiens var en slags lineær udvikling på homininernes stamtræ. Og det var kun den første opdagelse af sin slags.

Kort før den pikante afsløring af vores affære med neandertalere blev der i det centrale Asien fundet rester af en hidtil ukendt menneskeart, der fik navnet denisova efter den hule, de blev opdaget i.

Denisovaer ind på scenen

I 2012 kom opdagelsen af, at der var spor af denisovaer i moderne mennesker fra Oceanien -- op til 5 procent af deres dna i visse områder. (Året efter blev der fundet beviser på, at også denisovaer og neandertalere havde parret sig.)

I 2016 fandt et tysk forskerhold i Sibirien beviser på endnu en omgang raceblanding med Homo sapiens og neandertalere. Det fik videnskabsmagasinet Nature til begejstret at tale om »et sandt festfyrværkei af krydsavl« blandt urmennesker.

Og i New York Times var den spanske evolutionsforsker Carles Lalueza-Fox klar i mælet:

Det her er endnu et genetisk søm til ligkisten for vores oversimplificerede modeller Carles Lalueza-Fox, Institut de Biologia Evolutiva, Barcelona

»Det her er endnu et genetisk søm til ligkisten for vores oversimplificerede modeller for den menneskelige evolution«.

Nu skal der ledes videre

Den nye forskning er med det udtryk nok et søm i kisten. Og snart skal hammeren måske frem igen.

Sharon Browning fra University of Washington siger til Cell, at forskerne nu vil begynde at nærstudere andre genomer, nu da man ved, at de oprindelige mennesker havde en bred og nysgerrig seksuel orientering.

»Vi vil gerne lede over hele verden for at se, om vi kan finde beviser på krydsavl med andre arkaiske mennesker«, siger hun til Cell.