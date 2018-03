»Det er utroligt, at vi i dag ser en dyreart forsvinde, mens hele verden ser til« Mexico gør et sidste forsøg på at redde sine vaquitaer. Men det er en utilstrækkelig indsats, forudser en dansk ekspert.

Væbnede soldater ombord på militante miljøaktivisters skibe - og flere dambrug.

Det skal redde de sidste vaquitaer i Den Californiske Golf, hvor bestanden af det lille marsvin nu menes at være nede på 12-15 stykker.

Men det er ikke noget, der indgyder en dansk ekspert håb om artens overlevelse.

Sidste efterår slog en international redningsaktion for den ekstremt truede art fejl. Et hold med blandt andre danske eksperter forsøgte at indfange vaquitaer i håb om, at de kunne anbringes i havbassiner og et avlsarbejde forhåbentlig kunne sættes i gang. Men det viste sig, at dyrene ikke kan tåle at blive holdt i fangenskab.

Nu går Mexico og miljøaktivister nye veje for at redde arten. Vaquitaen, også kendt som golfmarsvinet, fanges i net, der ulovligt sættes ud i dens havreservat af fiskere, som er ude efter totoaba. Det er en - iøvrigt også udryddelsestruet - fiskeart, hvis svømmeblærer er eftertragtede i kinesisk naturmedicin.

Prisen på totoaba-svømmeblærer svarer til prisen på kokain. Det er et prisleje, der har bragt organiserede kriminelle organisationer på banen.

Militære vagter på miljøskibe

Myndighederne har nu posteret væbnede soldater på miljøorganisationen Sea Shepherds to fartøjer, 'John Paul DeJoria' og 'Farley Mowat', der patruljerer i vaquitareservatet.

Det sker efter flere episoder, hvor der ifølge Sea Shepherd er blevet skudt efter miljøorganisationens overvågningsdroner og hvor fiskere har forsøgt at holde andre på afstand ved af affyre fyrværkeri efter dem. Sea Shepherd og myndighederne arbejder sammen om at fjerne så mange af de ulovlige net som muligt.

I dag er det fuldt oplyst, at vaquitaen får lov at forsvinde. Det viser, hvor magtesløse vi er i dag. Mads Peter Heide-Jørgensen

Ved det seneste møde i den internationale komité for vaquitaens bevarelse, Cirva, rådede eksperterne til, at indsatsen mod det ulovlige fiskeri blev skærpet, blandt andet ved hjælp af droneovervågning af det farvand ud for havnebyen San Felipe, vaquitaen holder til i.

Akvakultur når ikke at redde marsvinearten

Samtidig ser de mexicanske myndigheder på mulighederne for at etablere flere store akvakulturbrug til avl af totoaba-fisk. Håbet er, at det kan mindske det illegale fiskeri, som koster vaquitaerne livet

»Det vil sænke presset mod totoabaen og dermed truslerne mod vaquitaen«, mener miljøminister Pacchiano Alaman. Problemet er, at det kan tage et år at få en totoaba-avl sat i gang. Det er lang tid, hvis målet er at redde vaquitaen.

Professor Mads Peter Heide-Jørgensen fra Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut, tror da heller ikke rigtigt på den løsning. Han var med under efterårets forgæves forsøg på at indfange vaquitaer.

»Man har allerede et par steder med akvakultur med totoabaer. Det har fået den effekt, at prisen på de vilde fisk stiger, for de opfattes som den ægte vare«, siger han.

»Det vil under alle omstændigheder have lange udsigter, for det tager seks-otte år, før de når en størrelse, hvor svømmeblæren kan sælges. Så man kan ikke nå at indhente det ved at lave akvakultur. Det virker uden realitetssans«.

Ifølge den danske professor kan priserne på svømmeblærer på det sorte marked ifølge lokale rygter være faldet. Til gengæld er der bekymring for, om der er ved at opstå nye markeder uden for Kina og Hong Kong. Flere gemmer derfor på svømmeblærerne i håb om, at priserne atter stiger.