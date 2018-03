En hvalp blev plejet, da den var syg: Menneskets bedste ven er også vor ældste ven Igennem flere uger passede nogle stenaldermennesker deres syge hund. Det er ifølge forskere det ældste dokumenterede eksempel på, at hunden er blevet et kæledyr og et uundværligt medlem af familien.

For 14.200 år siden fik en stor hvalp i i vore dages Tyskland hundesyge.

Den var syg et par uger, inden den døde. Og dens historie viser os i dag, at hunden har været menneskets trofaste og værdsatte følgesvend længere end vi har troet.

Det mener forskere efter at have kigget nærmere på det, der skete før og efter dens død engang i slutningen af istiderne i den ældre stenalder. For hunden blev begravet sammen med en mand og en kvinde og blev først fundet i 1914 i et stenbrud i Bonn-Oberkassel.

Var hundesyg

Nu har en dyrlæge og forsker fra Leidens Universitet i Holland set nærmere på hundeknoglerne og fundet ud af, at den var cirka syv måneder gammel, da den døde, og at den tilsyneladende havde været syg flere gange af hundefeber i ugerne forinden.

Luc Janssens hæfter sig ved, at hunden trods flere udbrud af sygdom i ugerne op til sin død alligevel holdt sig i live så længe. Det viser, skriver han i en artikel i det videnskabelige tidsskriftJournal of Archaeological Science, at dens mennesker tog sig af den og plejede den, da den var syg. Og dermed, at hunden var vigtig for dem som en vigtigt nyttedyr og måske endda som en værdsat 'ven' i den lille stenalderfamilie.

Det kan tyde på, at datidens mennesker har haft et følelsesmæssigt bånd til de hunde, de har haft, vurderer Janssens og hans kolleger fra Belgien og Tyskland, der har bidraget til undersøgelserne af hundeskelettet.

Hundens historie som menneskets følgesvend er uklar

Det er aldrig fuldt klarlagt, hvornår mennesket fik tæmmet hundene som nyttedyr, og hvordan de fik den rolle som vor bedste ven, de anses for at have i dag. Til at begynde med har de måske været brugt til jagt og som vagthunde, siden kan funktioner som for eksempel hyrdehunde komme til.

Men de er også blevet dyr, fortidsmennesket har knyttet sig følelsesmæssigt til, som fundet fra det tyske stenbrud viser. Måske var den store hvalp, der blev begravet med sine mennesker, en af de første hunde, der levede som et kæledyr i familien.