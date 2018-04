Gen-regler for planter kan blive lempet Flere lande og mange forskere vil have det gjort nemmere at få godkendt genetisk ændrede planter. De mener, de eksisterende regler er forældede. Ny EU-dom på vej.

Gmo. Genmanipulation. Frankenstein-planter.

For ikke så mange år siden var de fleste bange for det, der sker, når videnskabsmændene piller ved planternes arvemasse. Derfor er der lavet tunge regler for godkendelse af den type planter i Europa. Men de er blevet overhalet af den teknologiske udvikling, som i dag gør det muligt at ændre planters gener på en måde, som er mere målrettet og præcis end traditionel planteforædling.

Serie Gen-redigering Genredigering, en fælles betegnelse for nye teknikker til at ændre gener i planter og dyr, ligger så tæt på naturligt forekommende mutationer, at de udfordrer de europæiske regler for godkendelse af genmodificerede organismer. Politiken ser nærmere på debatten om hvilke regler, der skal gælde for genredigerede planter.

EU-kommissionen har igennem fem år lovet – og udsat – en juridisk vurdering af de nye teknikker, såkaldt genredigering, i forhold til gmo-reguleringen.

Nu er EU-domstolen blevet bedt om en tolkning af reguleringen i forbindelse med en retssag i Frankrig. En af domstolens generaladvokater, Michal Bobek, kom med sin vurdering af sagen i januar. Den lægger op til, at genredigerede planter ikke falder ind under gmo-reglerne, hvis ændringerne i planten også kan forekomme naturligt.

Domstolen følger ofte, men ikke altid, generaladvokatens vurdering. En dom ventes i løbet af foråret.

I mellemtiden har flere europæiske lande, blandt dem Sverige, foretaget deres egen tolkning af reglerne. Det svenske landbrugsministerium vurderer, at genredigerede planter, der ikke tilfører gener fra andre arter, falder ind under undtagelsesbestemmelserne i gmo-direktivet og dermed frit kan dyrkes.

Samme holdning har Easac, sammenslutningen af videnskabsakademier i Europa. Easac har i flere år opfordret til, at regulering skal tage udgangspunkt i resultatet, altså planten og dens egenskaber, og ikke den metode, der er brugt til at frembringe den.

Store perspektiver

Imens arbejder forskere rundt omkring i verden for fuldt tryk med genredigering. Det drejer sig både om at få et højere udbytte af planterne, at øge deres holdbarhed og at gøre dem sundere.

Resultaterne spænder foreløbig fra champignoner, der ikke får brune pletter, over hvede, der er modstandsdygtig mod svampesygdommen meldug, til en tørkeresistent sojaplante. Perspektiverne er meget større, hvis reglerne kommer på plads, mener en af verdens førende forskere på området, den kinesiske plantebiolog Caixia Gao. Det forudsætter åbenhed om metoderne.

»Åbenhed vil være afgørende for at vinde offentlighedens tillid og få indflydelse på den regulering, der er under udvikling til at styre brugen af disse teknologier i landbruget«, skriver hun.

Den mest kendte af de nye teknikker hedder Crispr. Den omtales ofte som en gensaks, fordi man med denne teknologi kan gå ind og klippe et specifikt gen over. Teknikken kan både bruges til at fjerne gener og til at indsætte nye gener. Ændringerne går videre i de følgende generationer af planten.

Hvis det nye gen er fra en beslægtet plante, får man en ændring, der efterfølgende ikke kan skelnes fra ændringer, der kan opstå ad naturlig vej i naturen. Også derfor presser det sig på med at finde ud af, om og hvordan genredigerede planter skal reguleres.

Det mener man også i både den konventionelle og den økologiske del af dansk landbrug. Chefkonsulent Bruno Sander Nielsen, Landbrug & Fødevarer, opfordrer til en nuanceret tilgang.

»Vi har brug for at kunne anvende de nye teknikker til at forædle vores afgrøder – for at kunne lave nogen der smager bedre og er sundere, men også for at imødegå klimaændringer«, siger han.

Landbrug & Fødevarer mener, at planterne må være undtaget fra EU’s gmo-regler, hvis gensaksen alene bruges til at fjerne gener uden at tilføre nye. Hvis der er tale om at tilføre gener fra en beslægtet plante, må sagen overvejes nærmere.