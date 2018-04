Økologer: Ikke blankt nej til nye genteknikker Grund til at være forsigtig med de nye teknikker til planteforædling, såkaldt genredigering, mener den landbrugspolitiske chef i Økologisk Landsforening.

Økologisk Landsforening er som andre organisationer inden for landbruget ved at finde ud af, hvad den skal mene om de nye teknikker til planteforædling. Økologi har et gmo-forbud, men såkaldt genredigering skal måske i alle tilfælde betragtes som gmo og dermed være omfattet af hele det tunge og dyre regelsæt for godkendelse af gmo’er, siger landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening Sybille Kyed.

Der, hvor en undtagelse kan overvejes, er, hvis der alene er fjernet et gen fra en plante for at ændre den, men ikke tilført nye gener.

Serie Genplanter Genredigering, en fælles betegnelse for nye teknikker til at ændre gener i planter og dyr, ligger så tæt på naturligt forekommende mutationer, at de udfordrer de europæiske regler for godkendelse af genmodificerede organismer.<blank> Politiken ser nærmere på debatten om, hvilke regler der skal gælde for genredigerede planter.

»At fjerne et gen er grundlæggende at betragte som mutagenese (at ændre en celles arveanlæg uden at tilføre dna udefra, red.). Om man gør det med en gensaks eller ved traditionelle forædlingsmetoder i form af en kemisk eller bestrålingsmæssig påvirkning, er principielt det samme, og traditionel mutagenese er undtaget fra gmo-reglerne. Derfor er vi åbne over for at overveje, om fjernelse af et gen skal sidestilles med de mutageneseteknikker, vi har gjort brug af i mange år«.

»Men så snart man sætter et gen ind, er vi ikke i tvivl om, om man er nødt til at have en mere omfattende regulering«.

Hvis man indsætter et gen fra en beslægtet plante, får man en mutation, der godt kunne opstå naturligt. Hvorfor skal man så have en særlig regulering?

»Det er ret teoretisk at sige, at det samme kunne ske spontant. Med de nye præcisionsteknikker er det os, der specifikt vælger, hvilket gen vi vil skære ud, og hvilket gen der skal sættes ind hvor. Det kan man ikke direkte sidestille med de mutationer, der hele tiden foregår i naturen, for der er der en naturlig frasortering«.

Den type mutationer vil også kunne opstå med såkaldte traditionelle forædlingsmetoder i form af bestråling eller behandling med kemiske stoffer. De er undtaget fra gmo-reglerne?

»De traditionelle teknikker indsætter ikke et specifikt gen på et specifikt sted i dna’et. Man kan påvirke en plante til, at der opstår spontane mutationer. Så screener man de planter, der kommer ud af det, og vælger dem, der ser ud til at have en interessant egenskab – og så kan man begynde at opformere på dem. Der er en naturlig frasortering og en forsinkelse i den traditionelle krydsning, som tilsidesættes med de nye teknikker. Vi kan ikke vide, om der er nogle uheldige effekter. Derfor synes vi, at man har pligt til at opstille et regelsæt, som giver mulighed for at opfange dem, hvis de er der«.

Med bestråling og kemi får man en masse uønskede mutationer med i købet, som skal krydses væk. Er det at foretrække for en mere præcis teknik?

»Hvis det, vi kalder traditionelle mutageneseteknikker, kom på markedet i dag, tror jeg, at de ville blive mødt med skepsis og et ønske om regulering. Men man havde arbejdet med dem i mange år, før man begyndte at lave lovgivning om genmodificering. Derfor sagde man, at der var så mange erfaringer med, hvordan de virker, at de kunne undtages fra gmo-reglerne. Det er i anerkendelse af det, at vi er åbne over for at overveje, om det at fjerne et gen fra en plante med de nye teknikker skal sidestilles med de traditionelle teknikker«.

»Men hvis man begynder at sætte gener ind, er vi mere usikre på, om vi kan overskue de fulde konsekvenser. Derfor synes vi, at det er bedst at lave regler for det. Det er ikke sikkert, at reglerne skal være lige så så omfattende for gener fra samme art, som hvis man sætter gener ind fra andre arter. Men man skal forholde sig til det ud fra forsigtighedsprincippet. – at nu har man gjort hvad der er rimeligt for at undgå utilsigtede virkninger – det er jeg ret sikker på at det er det vi vil mene. grundlæggende skal man have respekt for det, når man går ind og designer naturen på den måde«.

Genredigeringsteknikken stormer frem. Er I enige i, at der er behov for at få en officiel tolkning af EU’s gmo-regler i forhold til de nye teknikker, sådan som en række lande og mange forskere mener?

»Ja. Der er efterspørgsel efter gennemsigtighed om, hvilke teknologier der er brugt til forædling. Den information har vi ikke nu, og det bør være et krav. Det vil give økologerne og den enkelte landmand i øvrigt mulighed for at tage stilling til, om det er en type plantemateriale, de vil bruge«.

Etisk Råd har været inde på, at genredigering og gmo-teknologi i det hele taget kan være nødvendigt for at sikre, at den voksende globale befolkning kan brødfødes. Er det et argument, I kan følge?

»Nej. At mætte den voksende befolkning er kun et problem, hvis man mener, at hele verden skal spise lige så meget kød, som vi gør i Vesten. Det bliver aldrig bæredygtigt. Vi kan ikke forudse, hvad der vil ske i forhold til klimaforandringer, men vi er ikke der, hvor det kan være et argument for at skulle være ukritisk over for teknologier«.

Sybille Kyed understreger, at Økologisk Landsforening endnu ikke har behandlet de nye teknikker til planteforædling i de relevante udvalg. »Det her er mit bud på, hvordan vi eventuelt kan se på det«.

Klassisk forædling

Lige siden landbruget opstod for ca. 10.000 år siden, har landmænd udnyttet den variation, der findes i naturen og som skyldes mutationer. De har krydset deres bedst ydende kulturplanter med vilde slægtninge, som for eksempel havde bedre modstandskraft mod sygdomme.

Efter mange krydsninger har man en ny, forbedret kulturplante, der både er højt ydende og modstandsdygtig.

En tidskrævende proces, der kan tage en årrække og afhænger af plantens generationstid.