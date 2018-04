Så meget slæbte de heller ikke: Stonehenges største sten var der i forvejen De største sten i det engelske fortidsminde er ikke hentet til Salisburysletten, men var på stedet før mennesket kom til.

Hvad i alverden fik fortidsmennesker til at slæbe Stonehenges tunge sten fra et stenbrud i Wales til en lysning i Salisbury for 5.000 år siden?

Nu mener en britisk arkæolog at have et bud på arbejdsiveren. Mike Pitts konkluderer efter udgravninger på stedet, at de to største sten har stået på stedet længe før menneskets ankomst.

De står, så de viser retningen til vinter- og sommersolhverv. De store sandsten har simpelt hen været på stedet fra begyndelsen og er så blevet tilføjet flere store sten, så det forhistoriske monument efterhånden har taget form.

Blev bygget op om de to kæmpesten

Det er Heel-stenen og Sten 16, der ifølge Pitts oprindeligt var på stedet og som ser ud til at have inspireret fortidsmenneskene på stedet til at rejse det i dag så velkendte geometriske monument på grundlag af de to sten, de havde fundet på stedet.

Tidligere har antagelsen været, at sandsten som dem, han peger på, ikke har været at finde i miles omkreds, men i dag ved forskerne, at der er sandsten som Heel-stenen og Sten 16 findes i terrænet, om end de er meget mindre end de to, der indgår i den verdensberømte konstruktion.

Pitts fremlægger sin teori i et særnummer af tidsskriftet British Archaeology.