Norske træer tog skade af den tyske besættelse Flådefartøj blev gemt i en kunstig, klorsyreholdig tåge i en fjord. Træernes årringe viser, at den tåge satte deres vækst i stå.

'TIRPITZ' Tysk slagskib med en besætning på 2.600 mand og en længde på 251 meter.. Det blev under besættelsen af Norge sat ind for at true forsyningslinjerne til Murmansk og de britiske konvojer. Fartøjet var mål for flere allierede bombetogter og blev af briternes premierminister kaldt 'Bæstet'. Mindst en snes gange gjorde de allierede forsøg på at sætte slagskibet ud af drift. Den 12. november 1945 lykkedes det, da 'Tirpitz' blev sænket, og omkring 1.000 tyske besætningsmedlemmer omkom. Britiske bombefly på vej mod et angreb på det tyske slagskib. Vis mere

Det tog 30 år for nogle nåletræer i Kåfjorden i Norge at komme sig over tyskernes krigsførsel.

Besættelsesmagten havde posteret et af sine største krigsskibe, 'Tirpitz', ved den norske kyst for at hindre, at de allierede befriede landet.

For at skjule fartøjet og hindre, at det blev ramt af for eksempel bombefly, blev det gemt i en kunstig, klorsyreholdig tåge. Den tåge skadede skovene betydeligt, viser undersøgelser af birketræer og nåletræer, som Claudia Hartl fra Johannes Gutenberg-universitetet i Tyskland har gennemført.

Krigslist skadede træerne

Hun studerede årringene på en række fyrretræer i Kåfjorden, hvor 'Tirpitz' havde lagt for anker, og opdagede, at de slet ikke var vokset i 1945. Årsagen kunne hun ikke rigtigt greje, indtil en kollega gjorde opmærksom på, at 'Tirpitz' var blevet angrebet af allierede fly året forinden.

»Vi tror, at den kunstige tåge skadede træernes nåle. Har de ikke dem, går det ud over fotosyntesen, og de kan ikke øge deres biomasse. Normalt holder nålene tre til syv år. Så hvis træerne mistede deres nåle, ville det tage lang tid for dem at komme sig«, vurderer hun ifølge BBC.

Hartl har netop præsenteret sine fund på et møde for geofysikere i Wien.

Tågen reddede imidlertid ikke 'Tirpitz', som er det største orlogsskib, der nogen sinde er bygget i Europa. Slagskibet med sin 2.600 mand store besætning blev sænket af et vellykket britisk luftangreb ud for Tromsø i november 1944.

'Tirpitz' ligger kæntret i Tromsøfjorden efter det vellykkede britiske bombeangreb, der ødelagde den tyske krigsmarines største fartøj.