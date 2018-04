Solsten kan have været vikingernes gps i gråvejr

Vikingerne manglede et ur

Den danske vikingeskibskaptajn og navigationsforsker Esben Jessen, som er tilknyttet Vikingeskibsmuseet i Roskilde, er imponeret over grundigheden i sine ungarske kollegers arbejde, som netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Royal Society Open Science.

Han mener dog, at forskerne i deres teoretiske model har glemt at tage det forbehold, at vikingerne ikke havde et ur med om bord, så de ikke kunne fastslå det nøjagtige tidspunkt for Solens position bag skydækket.

Og hvis vikingerne havde haft et solkompas med om bord, som virker som et slags solur, ville de heller ikke have fået hjælp fra den kant i overskyet vejr. For et solkompas fungerer kun, når Solen lyser direkte på det. Et solkompas virker ved, at en pind badet i sollys kaster en skygge ned på en skive.

»Når man navigerer på det åbne hav, er det ikke nok kun at kende Solens position. Man skal også kunne fastslå det præcise tidspunkt for observationen, så man kan knytte sin nyerhvervede information sammen med, hvor solen plejer at være præcist på det tidspunkt. For eksempel ved man, at Solen står i stik syd klokken 12, og hvis vikingerne udover solstenen også havde haft et ur med, ville de med stor præcision kunne have fastslået, hvor verdenshjørnerne lå på det pågældende tidspunkt«, siger Esben Jessen.

I den videnskabelige artikel erkender de ungarske forskere det forhold, at vikingerne ikke havde et ur med om bord, men argumenterer for, at de formentlig kompenserede for den mangel ved at have en god tidsfornemmelse.

»Det lyder måske lidt søgt at argumentere på den måde, men man kan faktisk godt træne sig til en god tidsfornemmelse, hvor man kun skyder nogle minutter forbi, når man har en fornemmelse af, at der for eksempel er gået en time. Jeg aner ikke, om vikingerne havde en god tidsfornemmelse eller ej, men manglen på en helt præcis tidsangivelse har uden tvivl været en udfordring under deres navigation«, siger Esben Jessen.

Solstenen virker i praksis

Esben Jessen og hans svenske kollega Lena Börjeson er nogle af de få, som rent faktisk har testet solstenene, mens de har sejlet rundt på et rekonstrueret vikingeskib i de nordiske farvande.

»De solsten, vi har testet, har været overraskende gode til afsløre positionen af solen bag et skydække og især, når skydækket ikke er frygteligt tæt, og man har en lille blå plet af skyfri himmel over hovedet«, siger Esben Jessen.

Han husker især en sen aften i forbindelse med Sankt Hans, hvor de sejlede langs den norske vestkyst, og Solen var gået ned bag horisonten og farvede den nordlige aftenhimmel orange.

»I den forbindelse kunne vi med en solsten meget præcist finde ud af, hvor solen gemte sig bag horisonten. Da jeg modsat fortidens vikinger, bar på et armbåndsur, kunne jeg bruge tidspunktet for observationen, til at beregne vores skibs nøjagtige kurs«, siger Esben Jessen.

Et hjælpemiddel på rejsen

Esben Jessen er på trods af, at man ikke har gjort arkæologiske fund af solsten fra vikingetiden, ret overbevist om, at vikingerne havde solsten med på deres togter, men at solstenene næppe havde stor betydning for, om vikingerne nåede sikkert frem til den ønskede destination eller ej.