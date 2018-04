Er der et træ i nærheden? Grønne områder mindsker byboeres risiko for sindslidelser Byplanlægning bør sikre byboer adgang til grønne områder, råder forskere, der har fundet en lavere risiko for sindslidelser hos mennesker med adgang til lidt natur i deres nabolag.

Er der lidt grønt i nabolaget reduceres risikoen for depressionslidelser med mindst fem procent.

Det konkluderer et forskerhold fra Hong Kongs Universitet, der har set på sammenhængen mellem forekomst af grønne områder, træer eller lommeparker i gaderne og befolkningens mentale sundhed.

Konklusionen er klar: Grønt er godt. Når tallene renses for eksempelvis forskelle i formue, står det tydeligt, at mængden af depressioner er måleligt mindre i bydele, hvor der er natur og grønt at se for de lokale beboere.

Lektor i bymiljø Chinmoy Sarkar har analyseret sundhedsdata for 94.879 englændere, skotter og walisere og kombineret deres oplysninger med luftfotografier af gaderne i ti byer.

De fandt, at det grønne især havde en positiv indvirkning på kvinder, unge under 60 år og på borgere, som enten bor i meget tætbebyggede områder eller i områder med lav socioøkonomisk status.

Vandringen mod byerne

Foto: Thomas Sjørup Nørrebro i grønt.

I artiklen om deres undersøgelse i The Lancet Planetary Health peger Sarkar og hans kolleger på, at verden i øjeblikket oplever en stor tilflytning til byer, så 60 procent af menneskeheden om 12 år ventes at by i byer. En ud af tre vil bo i byer med mindst en million indbyggere.

Det tætbebyggede områder har en stor knaphed på naturlige omgivelser og har derfor en risiko for at påvirke den mentale sundhed hos beboerne.

»I de seneste år har sindslidelser kommet frem som en ledende årsag til sundhedsbyrderne. De fungerer også som risikofaktorer for udviklingen af smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme«, advarer de.

Grønne områder fungerer som samlingssteder i lokalsamfundene, som udfoldelsesarenaer for fysiske aktiviteter og som stressbegrænsende åndehuller i de hektiske miljøer.

At øge borgernes adgang til grøn natur kan være et af de mest vedvarende greb, der kan tages i byplanlægningen, konkluderer forskerne. Det har betydelig indvirkning på folkesundheden, skriver de.