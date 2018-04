Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Observatorier fanger galaktisk klumpspil For over ti milliarder år siden begyndte en flok unge galaksehobe at flyde samen. De kan være startskuddet til universets største sammenhængende objekt.

Cirka 3 milliarder år efter universets dannelse var der kødannelse. Optagelser fra det ganske unge univers har afsløret det forestående sammenstød mellem flere unge galaksehobe, der stille og roligt var ved at flyde sammen i en gang galaktisk kluddermor. I dag kan det, der blev resultatet, være blevet den største sammenhængende element i hele universet. Det er vel at mærke optagelser, der rækker 90 procent af vejen gennem det univers, vi har været i stand til at observere. Og lys, der har været på vej siden universets ungdom, hvor det blot var en tiendedel af sin nuværende alder. Begivenhederne er sket 1,5-3,0 milliarder år efter The Big Bang. De afslører et meget aktivt hjørne af det unge univers, hvor stjerner blev født med stor hast. Ifølge Det Europæiske Sydobservatorium dannes tusindvis af stjerner hvert år i SPT2349-56-galakseprotohoben, som fænomenet er døbt. Undrer sig over tidlige galakser Det går til sammenligning betydeligt mere adstadigt for sig i vor egen Mælkevej, der ifølge observatoriet kun er fødestue for rundt regnet en enkelt ny stjerne om året. »Hvordan den her flok galakser blev så stor så hurtigt er noget af en gåde. Den blev ikke dannet gradvist over flere milliarder år, sådan som astronomer måske ventede«, lyder reaktionen fra en af astronomerne, Tim Miller fra Yale-universitetet i USA. Beskrivelsen af den tidligere galaksesammensmeltning offentliggøres i det videnskabelige tidsskrift Nature.