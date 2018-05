Aarhus-forsker får støtte til jagten på en evig energikilde

Bliver børn bedre til at læse ved at løbe?

At lære at læse er en af de vigtigste færdigheder for børn at tilegne sig, og det kan have store konsekvenser både for det enkelte barn og for samfundet, hvis læseevnen ikke udvikles til et fornuftigt niveau. Projektet ser nærmere på den tid, hvor børn for alvor begynder at øve sig på at læse, nemlig 1. og 2. klasse.

Projektet udvikler nye strategier for at træne læsning ved at kombinere forskellige legende og motiverende bevægelser (løb, spring, osv.) med øvning af bogstaver, deres lyde og sammensætningen af lydende til ord.

Målet er at gøre det sjovt og lettere at lære at læse - og måske endda skabe helt nye undervisningsmetoder til folkeskolen.

Forskningsprojektet laves på Københavns Universitet.

Hvordan bruger vælgerne egentlig politikernes valgløfter?

Valgløfter er en afgørende del af moderne demokratier. Typisk afgiver partier flere hundrede valgløfter i løbet af en valgkamp.

Ikke desto mindre ved vi meget lidt om, hvorvidt vælgerne rent faktisk bruger valgløfter, når de afgiver deres stemme ved valget. Og vi ved tilsvarende lidt om, hvorvidt vælgerne efter valget bruger de afgivne løfter til at holde partier ansvarlige for den førte politik.

Projektets formål er at kaste lys over netop valgløfternes betydning for vælgerne: bruger de dem overhovedet til noget?

Projektet laves på Aarhus Universitet.

Hvad betyder lægens behandlerstil for tilslutningen til forebyggende behandling?



Projektet undersøger, hvad lægens behandlerstil betyder for børns deltagelse i de forebyggende børneundersøgelser, det danske vaccinationsprogram, og deres sundhed på kort og længere sigt.



Selv om der er universel adgang til forebyggelse for alle børn i Danmark, er der stor forskel i tilslutningen til for eksempel de forebyggende børneundersøgelser.