Lyse nætter og stjerneskuds-sværme: Guide til stjernehimlen i maj

5.maj: Velkommen til de lyse nætter

I perioden fra 5. maj til 8. august starter de lyse nætter. I 3 måneder kommer solen kun 18 grader under horisonten, når vi har nat. Nattehimlen bliver mere overskuelig, når de svagere stjerner nærmest drukner i sommernatten.

Mens København kan byde velkommen til de lyse nætter den 5. maj, så tyvstartede Skagen allerede 29. april, mens Gedser må vente frem til 10. maj, før sommernatten melder sin ankomst.

Mange kunstnere og forfattere har ladet sig inspirere af den smukke lyse danske sommer. Som for eksempel Alberte Windings sang ’Lyse nætter’ fra 1991 og Anders Bodelsens debutroman ’De lyse nætters tid’ fra 1959.

5. maj: Månen møder Saturn

Midt om natten kl. 02.00 kan man dybt i sydøst opleve månen 77 pct. belyst stå til venstre for Saturn i stjernebilledet Skytten.

5. maj: Rumsonden InSight sendes til Mars

Lørdag 5. maj sendes Marssonden InSight mod den røde planet. Opsendelsen sker fra Vandenberg luftbasen ved den californiske vestkyst.

InSight forventes at lande i det røde støv 26. november, hvor holdet bag Nasa-missionen håber, at rumsonden lever op til sit navn ved at give dem indblik i planetens skorpe, kappe og kerne.

Marssonden skal også studere tektonisk aktivitet, nedslag fra meteoritter og Marsskælv.

6.maj: Stjerneskudssværm kulminerer

Stjerneskudssværmen Eta-Aquariderne - også kendt som Maj-Aquariderne - er aktiv fra begyndelsen af måneden frem til 28. maj og kulminerer 6. maj. Med op til 20 skud i timen. Nogle år endda 60!

Radianten, som er udgangspunktet for sværmen, befinder sig i stjernebilledet Vandmanden, men ligger lavt set fra Danmark. Så forvent ikke et festfyrværkeri. Kometen 1P/Halley er ophavet til sværmen.

6. maj: Månen møder Mars

Søndag 6. maj kl. 04.00 ses Månen 68 pct. belyst lige over Mars lavt over den sydsydøstlige horisont i stjernebilledet Skytten.

Den røde planets lysstyrke er øget ca. 2,5 gang på én måned, fordi den er ved at komme i opposition til Solen.

Det betyder, at Solen, Jorden og Mars er tæt på at stå på en ret linje, og Solen vil bade den røde planet i lys til glæde for os.

8.maj: En beskeden sværm banker på

Stjerneskudssværmen Eta-Lyriderne kan man observere fra 3. til 14. maj. Sværmen når et svagt maksimum 8. maj med blot 5 stjerneskud i timen. Se mod øst inden eller lige omkring midnat.

Udgangspunktet for sværmen ligger nær Vega, stjernebilledet Lyrens klare hovedstjerne. Kometen C/1983H1(IRAS-Araki-Alcock) står bag den beskedne sværm.

9. maj: Jupiter i opposition til solen

Solsystemets kæmpe, Jupiter, kommer i opposition til solen 9. maj i stjernebilledet Vægten. Planeten står præcis modsat Solen og Solen, Jorden og Jupiter vil stå på en ret linje.

Den klare planet vil stå ca. 18 grader over horisonten. Det vil sige, hvis man strækker armen ud med knyttet næve, vil der være knap 2 knytnæver op til gaskæmpen.

Kl. 01.00 står Jupiter i stik syd. Afstanden vil være ca. 658 mio. km. Det er ca. 4,4 gange længere væk end Solen.

Radiosignaler fra Junosonden, som er i kredsløb om Jupiter, er ca. 37 minutter om at nå Jorden på oppositionstidspunktet.

17. maj: Månen møder Venus

Lidt før kl. 23 kan man opleve Venus og et meget smalt månesegl dybt i vestnordvest. Begynd observationen efter kl. 22.00. Månen er knap 8 pct. belyst.

20. maj: Himmelsk festfyrværkeri i Skorpionen

Scorpius-Sagittarius sværmen kulminerer d. 20. maj og udstråler i stjernebilledet Skorpionen.

Denne sværms udgangspunkt ligger lavt set fra Danmark. Se mod sydøst og syd omkring midnat.

27. maj: Månen sætter atter Jupiter i stævne

Ca. en time efter solnedgang kan man på den sydsydøstlige himmel se en 97 pct. belyst måne relativt tæt på den lysstærke planet Jupiter.