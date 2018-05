Håb om redning: Der er fundet tasmanske djævle uden kræft efter massedød En kræftsygdom har udryddet en meget stor del af de glubske rovdyr. Nu har forskere fundet en isoleret bestand, der ikke bærer sygdommen.

TASMANSKE DJÆVLE Rovdyr- og ådselsæder fra Tasmanien syd for Australien. Arten er et pungdyr, som er kendt for sit bidske væsen. Et voksent dyr vejer op til 12 kilo og når en længde på 50-80 cm. Den er udryddet på fastlandet, muligvis som følge af vildhundenes ankomst til Australien, men har klaret sig på Tasmanien. I midten af 1990'erne blev bestanden anslået til at tælle over 150.000 dyr, men siden er den svundet kraftigt ind som følge af den dødelige kræftsygdom. Kilde: Encyclopaedia Britanica Vis mere

De tasmanske djævle er nogle hidsige bæster. De er også stærkt truede: En kræftsygdom har på en snes år udryddet hen ved 80-95 procent af bestanden.

Det er ikke lykkedes at finde en kur mod sygdommen.

Til gengæld er der ved et lykketræf fundet en bestand, der viser sig ikke at være ramt af den dødelige djævlesygdom.

Den særlige kræftlidelse har ellers bredt sig i bestanden takket været djævlenes noget aggressive adfærd over for hinanden. En god djævel går ikke af vejen for et gevaldigt bråvallaslag, hvis det kan sikre retten til føde eller en attraktiv mage. Med biddene følger ifølge det britiske Cambridge Universitets undersøgelser levende kræftceller, der overføres til modstanderen.

Dermed har sygdommen - der første gang blev fundet i begyndelsen af 1990'erne - bredt sig til store dele af den vildtlevende bestand, der er gået voldsomt tilbage over alt på Tasmanien.

Isoleret bestand

Ifølge lokalregeringen på den australske ø har et forskerhold imidlertid haft held til at finde en bestand, der ikke er ramt. De satte fælder op langs den noget uvejsomme sydvestlige kyst og fik dermed indfanget en række dyr, som viste sig at være raske.

»Alle var i god stand og ikke mindst uden tegn på at bære sygdommen«, afslører Sam Fox, der er leder af forskerholdet fra det regeringsstøttede Red De Tasmanske Djævle-program STDP.

Den ældste af de djævle, der blev fundet, er fem år. Det er efterhånden en høj alder for arten. I de områder, hvor sygdommen har hærget, er det sjældent, at djævlene når at blive så gamle, inden de bukker under.

Der blev taget vævsprøver af de indfangede djævle, som nu skal analyseres af forskere fra Sydneys Universitet. De vil blandt andet se, om bestanden fra Wreckbugten og Nyebugten adskiller sig genetisk fra de bestande, der findes østerud på øen. Forskerne vurderer, at bestanden har levet isoleret fra resten af de tasmanske djævle på grund af terrænnet.

Arten forsøges reddet fra udryddelse

Smittede tasmanske djævle rammes af tumorer, der opstår i ansigtet eller i nakken og koster dem livet inden for højst et halvt års tid. Ofte medfører svulsterne, at dyret til sidst ikke kan spise. Det har tilsyneladende slet ikke noget forsvar mod sygdommen, fordi dens immunsystem er ude af stand til at opdage kræftcellerne.

Resultatet er, at det specielle kødædende pungdyr, Sarcophilus harrisii, nu anses for at været truet. Der er gjort forskellige forsøg på at hindre, at den forsvinder, blandt andet ved et etablere reservater for raske dyr på øer ud for kysterne og ved at sende nogle eksemplarer til andre dele af verden. Der er også foretaget vaccinationer af indfangne djævle, som derefter er sat ud i naturen igen.

Blandt andet Zoologisk Have i København har modtaget tasmanske djævle. Senest er et par djævle sendt til den zoologiske have i Auckland på New Zealands nordø. Det er dyr, der kommer fra STDP's bevaringsindsats.