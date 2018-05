Asteroide blev sendt på langfart i solsystemets vilde teenage-år Ude i Kuiperbæltet svæver en klippeblok, der i sin tid blev mobbet ud af Solsystemets indre.

I dag er vort solsystem en statelig herre.

Men han har været til halbal i sine unge dage. Og det er gået ganske livligt for sig.

Det viser opdagelsen af EW95, som ikke alene er en kulstofrig asteroide. Det er den første kulstofrige asteroide, der er fundet i Kuiperbæltet og dermed den første af sin slags, der er fundet så langt ude i vort solsystem.

Skubbet væk fra dansegulvet

Astronomerne fra Det Europæiske Sydobservatorium (ESO) mener, at den må være dannet i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter på et tidspunkt, hvor de to store gasplaneter dansede vildt omkring i solsystemet inden de endelig fandt sig til rette i de baner, de har i dag.

Resultatet var, at en masse småplaneter, asteroider, blev slynget hid og did. Og at EW95 endte ude i Kuiperbæltets køleskab, hvor den fangede astronomernes blik ved at kaste sollys ganske anderledes tilbage end så mange af stenklumperne derude.

»Det tilbagekastede spektrum fra EW95 var helt tydeligt anderledes end det, vi ser fra andre objekter i det ydre Solsystem. Det var tilstrækkeligt mærkeligt for os til, at vi tog et nøjere kig«, konstaterer Tom Secull fra Queens University i Belfast ifølge ESO.

Stenklump på størrelse med Jylland

Det, de så via observatoriets VLT-teleskop, er et objekt med en diameter på rundt regnet 300 kilometer, der ville kunne dække Jylland fra Padborg til Frederikshavn.

Objektet lå og gemte sig fire milliarder kilometer fra Jorden, og observatoriet i Chiles Atacamaørken. Seculls kollega, Thomas Puzia fra det chilenske Pontificia Universidad Católica sammenligner det med at få øje på et stort bjerg af kul midt i det kulsorte mørke i rummet.

Sammen med en række kolleger offentliggør han sine observationer af den fjerne asteroide i tidsskriftet The Astrophysical Journal Letters.

Sådan kan en forbiflyvning af den velvoksne klippeblok tage sig ud på tæt hold. Illustration: ESO/M. Kornmesser.