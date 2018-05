Fugleø er fri for skadedyr: Verdens største rottebekæmpelse er lykkedes South Georgia er efter flere års arbejde kommet af med de rotter, der kom med James Cook

SOUTH GEORGIA South Georgia ligger i det sydlige Atlanterhav med naboen Falklandsøerne 1.300 kilometer borte. Øen er på 3.756 kvadratkilometer og er et britisk territorium. Øen blev opdaget i 1775 af James Cook. Norske hvalfangere grundlagde byen Grytviken i 1904. I dag huser South Georgia forskningsstationer. Den har ingen faste beboere, men briterne har konstant omkring 16-20 mand udstationeret på øen. South Georgia og Sydsandwichøerne (th) ligger sydvest for den sydamerikanske kyst. Kort: Wikimedia Commons/TUBS Kilde: South Georgias og Sydsandwichøernes regering. Vis mere

South Georgia er nu fri for rotter.

En af verdens mest omfattende indsatser mod en invasiv art ser nu ud til at have nået sit mål. Efter 200 år er der tilsyneladende ikke en eneste rotte tilbage på øen.

De har ellers ædt løs af blandt andet de fugle, der har været afhængige af øen nede i det sydligste del af Atlanterhavet. Den er blandt andet tilholdssted for store populationer af dykkerstormfugle og vandrealbatrosser.

Men den har også huset store mængder af rotter, der efter alt at dømme kom til øen med tidlige ekspeditioner en gang i slutningen af 1700-tallet eller med de hvalfangerskibe, der fulgte efter.

Truede arter på øen

Rotterne har medført store skader på South Georgias fauna. De har været et stor problem for de fugle, der har ynglet på jorden og i huler på den ensomt beliggende ø, og har truet South Georgia-piberen og South Georgia-spidsanden, der ikke findes andre steder på kloden.

Men nu er det slut, meddeler South Georgia-fonden, der har arbejdet for at redde øens dyreliv fra skadedyret.

I 2011 gik fonden i gang med den ambitiøse opgave at få fjernet rotterne fra øen ved hjælp af fælder og gift. Det gav forholdsvis hurtigt gode resultater. Der er ikke set spor efter rotter i et par år og nogle af fuglebestandene er vokset betydeligt.

Ingen spor efter rotter

Nu har man færdiggjort en omfattende undersøgelse af øen. I løbet af vinteren er over 4.600 steder og objekter blevet undersøgt for at se, om de afslørede tegn på rotteaktivitet. Dem var der ingen af. Newzealandske eksperter har vandret over 1.600 kilometer med hunde, der kunne opsnuse rotter. Uden at hundene på noget tidspunkt indikerede, at her var noget at komme efter.

Dermed kunne fonden tirsdag erklære arbejdet fuldbragt. Rotterne er væk. Fuglene på South Georgia kan nu leve i fred.

South Georgia Heritage Trusts indsats i tal: