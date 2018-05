Dræbervirus hærgede langt tidligere i verdenshistorien, end man har regnet med En analyse af dna fra 304 ældgamle skeletter afslører, at mennesker har været smittet med levervirus lige siden den tidlige bronzealder, viser et nyt overraskende studie med danske forskere i spidsen. Det giver et unikt indblik i den lange evolutionshistorie for den frygtede virus.

Hvis et menneske dør pludseligt, kan en obduktion hjælpe til med at forklare dødsårsagen.

Men hvad gør man, hvis ’patienten’ er flere tusind år gammel, og mikroorganismer for længst har guffet kød og blod i sig, og der kun er skelet tilbage?

Jeg stod bare og trippede for at få fat i det blotlagte kranium og var klar til at rive en tand ud med en tang. Eske Willerslev Professor Københvans Universitet

Hvis der ikke gemmer sig en pilespids i ribbenene eller kraniet har læsioner efter at være kommet for tæt på en stridsøkse, så er man ganske enkelt på bar bund, når det gælder om at forklare dødsårsagen på det individ, som har gemt sig i mulden gennem adskillige tusinde år.

Dræbervirus på spil i bronzealderen

Den virkelighed har et stort internationalt forskerhold med den danske dna-detektiv, skeletjæger og professor Eske Willerslev i spidsen nu lavet om på, og de opsigtsvækkende resultater bliver offentliggjort i dag i et af verdens førende tidsskrifter Nature.

For i en dna-analyse af tandroden hos 304 fortidsmennesker fra Eurasien, som levede i den tidlige bronzealder for cirka 7.000 år siden og frem til Middelalderen, har forskerne fundet ud af, at 25 af dem gemte på en ubuden gæst i form af den frygtede levervirus hepatitis b.

En virus, som desværre også lever i bedste velgående i dag, hvor cirka 257 millioner mennesker er smittet kronisk med leversygdommen, og man anslår, at den tager livet af knap 1 million mennesker hvert år på grund af tilstødende komplikationer eller leverkræft.

»Man har længe haft en teori om, at hepatitis b havde sin oprindelse og begyndte at smitte mennesker i Amerika og så kom til Europa fra Amerika for cirka 500 år siden. Den teori kan vi nu skyde ned, for vores detektivarbejde viser, at den dødelige virus har været på spil langt tidligere i både Europa og Asien og har udfordret folk fra bronzealderen og middelalderen på livet. Vi er med et slag blevet klogere på virussens meget lange evolutionshistorie«, siger Eske Willerslev fra Københavns Universitet og Cambridge University.

Udgravning af hestetæmmer

Forskerholdet er kommet frem til resultaterne ved enten at studere skeletter stillet til rådighed af asiatiske eller europæiske museer eller ved selv at drage ud i felten.

Dna-detektiver og arkæologer har blotlagt et cirka 6.000 år gammelt skelet på den eurasiske steppe i Kasakhstan ved det arkæologiske site Botai. Et sted, hvor man har fundet mange skeletter fra tæmmede heste men ganske få menneskeskeletter. Fra venstre: Nurbol Baimukhanov, Peter de Barros Damgaard, Eske Willerslev, Victor Zaibert og Alan Outram Foto: Nurbol Baimukhanov

Eske Willerslev tog for eksempel til den eurasiske steppe i Kasakhstan ved det arkæologiske udgravningssted Botai, som ligger der, hvor den forhistoriske handelsrute Silkevejen kom forbi.

»Da jeg ankom til det berømte arkæologiske site, hvor man har fundet skeletter fra heste og har det ældste evidens for, at det lykkedes mennesker at tæmme dem, fordi hestenes tænder havde slidmærker efter et bidsel, var de i gang med at udgrave et sjældent og cirka 6.000 år gammelt menneskeskelet, som potentielt kan have været en hestetæmmer i levende live. Arbejdet foregik traditionen tro i et adstadigt tempo og med en lille pensel, og jeg stod bare og trippede for at få fat i det blotlagte kranium og var klar til at rive en tand ud med en tang. Arkæologer og dna-detektiver har forskellige temperamenter«, griner Eske Willerslev.

Tandrod til analyse i København

Da det endelig lykkedes at få kraniet fritlagt og børstet af, fik Eske Willerslev lov til at rive en tand ud og tog tandroden med hjem til dna-analyse i København, som forsker Peter de Barros Damgaard stod i spidsen for.

Analysen kunne dog i dette tilfælde afsløre, at den forhistoriske hestetæmmer næppe var død af et virusangreb, da han var negativ for hepatitis b virus.

Forskerne har også studeret tre danske skeletter fra bronzealderen, hvor der modsat andre fortidsskeletter i undersøgelsen, heller ikke var dna-spor fra et virusangreb med hepatitis b.

Hepatitis i massegrav

Anderledes så det ud, da forskerne undersøgte knoglerester fra en massegrav fra slutningen af jernalderen bestående af Xiongnu krigere fra Omnogobi i Mongoliet, hvor flere var blevet dræbt med sværd.

Blandt skeletterne fandt forskerne et individ, som var smittet med hepatitis b.