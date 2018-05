PLASTFORURENINGEN AF VERDENSHAVENE

I 1964 blev der fremstillet 15 mio. ton plastik.

I 2014 var den mængde vokset til 311 mio. ton.

Store mængder af plastik ender i havene, især udledt fra Kina, Indonesien og Filippinerne.

Det er ikke kun hele plastposer, -flasker og -emballage, der forurener. Vejdæk, maling og kosmetiske artikler spreder også såkaldt mikroplast.

Resultatet er, at over 90 pct. af havfuglearterne har plastik i maverne. Det samme er tilfældet for fisk: F. eks. har hver fjerde danske sild plast i maven.

Kilde: Plastic Change.

