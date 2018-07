Forskere finder 12 nye måner omkring gasplaneten Jupiter En af de nyfundne måner betegnes som »spøgelsesbilist«, der er på kollisionskurs med andre måner.

Astronomer fortsætter med at finde måner omkring Jupiter, 400 år efter at Galileo spottede gasplaneten.

Tirsdag kunne et hold astronomer således berette, at der er fundet yderligere 12 måner, der kredser om Jupiter. Det bringer det totale antal op på 79.

En af de nyfundne planeter betegnes som en »spøgelsesbilist«, da den tilsyneladende er på kollisionskurs med andre måner.

De nyfundne måner er alle relativt små. Den mindste måler således blot en kilometer i diameter, mens den største måler fire kilometer.

Solsystemets største måne

Jupiter, der er den femte planet fra Solen, har derudover blandt andet solsystemets største måne, Ganymede, der måler 5268 kilometer i diameter.

Ifølge Scott Sheppard, der står i spidsen for det hold af astronomer, der opdagede de 12 nye måner, siger, at månerne formentlig blev dannet i solsystemets tidlige dage.

»Jupiter er som en støvsuger, fordi den er så stor. Disse objekter begyndte at kredse om Jupiter i stedet for at ramme den. Så vi mener, at de er en blanding mellem stenede asteroider og isede kometer, siger Scott Sheppard.

Mest opsigtsvækkende ved de nye opdagelser er månen Valetudo. Den kredser om Jupiter i samme retning, som planeten drejer om sin egen akse.

Samtidig deler den kredsløbsbane med andre måner, der kredser om Jupiter i den modsatte retning.

»Valetudo kører ned af motorvejen i den forkerte retning, så det er meget sandsynligt, at den vil kollidere med de andre objekter, siger Scott Sheppard.

Jupiter er den planet i solsystemet, der har flest måner. Saturn har med 62 næstflest måner.

En måne er defineret som et objekt, der kredser om en planet.

Kun to planeter i solsystemet - Merkur og Venus - har ingen måner.

ritzau