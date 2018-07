Opfinderen fra Greve har opfundet mere end 40 fly

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

På arbejde. Vincent Seremet er i gang med at tegne en ny flyvemaskine, mens datteren Tina kigger med. Det foregår i lejligheden i Bredgade i slutningen af 1960'erne.

Serie Danmark som opfinderland I Danmark er vi gode til at finde på, og vi søger flere patenter end nogensinde. Men hvem er det, der får ideerne? Hvordan får de dem? Og er de gode nok til at forvandle ideerne til gode forretninger? Politiken er taget på rundtur i Opfinderdanmark. Serien fortsætter i de kommende dag, både i papiravisen og på politiken.dk

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Seremet WS-1, ryg-helikopter. Det første fly, Vincent Seremet konstruerede, var en ryghelikopter, som blev bygget i 1958 med en motorcykel-motor og en vægt på 40 kg. Påmonteret et sideror. Der blev kun foretaget nogle enkelte hop med denne model.

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Seremet WS-18, jetbælte. Blev kun bygget til forsøg. Er påmonteret en lille jetmotor, og piloten flyver på den udstødning, motoren producerer. Testet og prøvefløjet i 1975. Vægt 48 kg. Det er Vincent Seremets nu afdøde hustru Connie, der viser udstyret frem.

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Klar til afgang. Victor Seremet med en af sine mange helikoptermodeller på ryggen.

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Seremet WS-40 gummikapsel. Denne gummikapsel er Vincent Seremets seneste opfindelse, som han testede i 2012. Inspirationen kom til ham, da han havde læst en tegneserie, hvor en mand blev skubbet ud over kanten på et bjerg, mens han sad i en stor gummibold. Han testede gummikapslen i 2012 ved at blive kastet ud fra et Hercules fly i 800-meters højde over den svenske sø Vättern.

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Seremet WS-37 Kængurubælte 2009 og Seremet WS-38 Lynvingen 2010. Her poserer Vincent Seremet med to af sine seneste opfindelser. Kængurubæltet, der lever op til sit navn og så Lynvingen, som var tæt på at tage livet af Vincent Seremet i juni-måned i år, da han testede det som 88-årig.

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Seremet WS-36, Turbovinge 2008. Velflyvende og med en tophastighed på hele 370 km i timen.

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Den første ryghelikopter. Vincent Seremet har altid været betaget af kropsnære flykonstruktioner, som ikke var større end, de kunne pakkes ind i en bil. Her mødes en af verdens største helikoptere og Seremets ryghelikopter. David møder Goliath.

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Seremet WS-29 flyvende vinge. Den blev testet i 1996. Den flyvende vinge bliver spændt på pilotens ryg. Man bruger jetudstødningen til start og landing. Der blev også lavet forsøg med den flyvende vinge i 1973. Vægt: 48 kg. Vincent Seremet fortæller, at det er et ganske heldigt billede af ham. For den flyvende vinge var ikke den store succes og få sekunder efter billedet var blevet taget endte han med næsen i en plovfure. Den flyvende vinges aerodynamiske egenskaber blev senere testet ved at montere den i bunden af en helikopter. Den første testperson kom til skade, da helikopterpiloten glemte at tage hensyn til passageren under helikopteren ved landing. Den næste testperson var Vincent Seremet. Det gik godt og uden uheld.

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Seremet WS-8, Ryghelikopter. En vellykket testflyvning af ryghelikopter. Forskrækkede naboer brød sig dog ikke om testflyvningen, og besøget fra den uventede gæst i form af Vincent Seremet, som kom flyvende over hækken, blev anmeldt til politiet.

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Seremet WS-8, Ryghelikopter. Vincent Seremet begyndte at opfinde bærbare flyvemaskiner og helikoptere tilbage i 1955. Han er uddannet maskinarbejder.

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Stuntman. Hvis skaberne af Bond-filmene fik et afbud fra Sean Connery, kunne de godt have brugt Vincent Seremet. Vincent Seremet var med til at konstruere den gule auto-gyro, som Agent 007 fløj rundt i i filmen 'Du lever kun 2 gange', og bagefter var han stuntman i en tysk parodi af filmen. Mit navn er Seremet. Vincent Seremet.

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Et jetbælte. Vincent Seremet tester et jetbælte.

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Autogyro. Vincent Seremet er ved at gøre en auto-gyro klar til afgang. En auto-gyro er en mellemting af en helikopter og et fly. Seremets testflyvninger har tiltrukket stor opmærksomhed.

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Foto: Ditte Valente/VALENTE DITTE

Seremet WS-32 Faldskærm med benzinmotor 2001. »Test-flyvningerne var ok«.