Sidespring kan også finde sted i 20 meters dybde - og give en overraskelse En krydsning mellem de to arter er dukket op ud for Hawaii. Den understreger naturens mangfoldighed: Måske er vi bundne af vanetænkning, når vi ser på arterne i havene, konstaterer dansk hvalekspert.

Hvad kan en helt særlig delfinunge fortælle os om livet blandt havets pattedyr?

Det spørgsmål står amerikanske forskere tilbage med efter at have mødt et usædvanlig dyr i havet ud for Hawaii.

Her stødte de på resultatet af en rutandet delfins kærlige møde med en electra-delfin. Afkommet har delfinfaderens karakteristiske slanke bagende, mens det buttede hoved og 'overkroppen' mere minder om den mødrende side fra electradelfinen.

Måske er den slags sidespring - hvis det er det rette ord - mellem arterne mere udbredt, end vi forestiller os, når det gælder livet i havet.

Hvis den ene art ikke er særligt udbredt må dens medlemmer jo hoppe på noget andet. Carl Kinze

Det mener den danske hvalekspert Carl Kinze.

»De krydsninger forekommer nok mere hyppigt, end vi tror. Hvis den ene art ikke er særligt udbredt, må dens medlemmer jo hoppe på noget andet. Vi ser det også blandt blåhvaler og finhvaler ved Island. Blåvalerne er nede på bestanden, mens finhvalerne har det godt. Hvis du ikke kan finde en blåhvalsdame, hvad gør du så?«, spørger han.

Måske forstår vi ikke livet blandt havets arter

Kinze vurderer, at havets dyr kan optræde lidt mere imødekommende over for nærtstående arter, end vi egentlig går og tror.

»Vi tænker i landpattedyrrammer. Det bærer præg af 1700-tallets opfattelse af skabelsen. Vi har lavet opdelinger, der fokuserer på forskellene mellem arter. Men vores opdeling er ikke nødvendigvis dækkende for det, der sker på havet. Man kan ikke putte ting i kasser, når man har et dynamisk system. Det går nogle gange ad veje, vi ikke kender«.

De amerikanske forskere så ved et togt sidste efterår en electradelfin-hun, der holdt til sammen med en flok rutandede delfiner og antager, at det er krydsningens mor, som har fundet sig til rette i sin nye familie. De fik taget en dna-prøve af krydsningen ved hjælp af et spyd, der ikke skadede dyret. Det dokumenterer ifølge deres rapport om undersøgelserne, at der er tale om en unge, der er halvt electradelfin, halvt rutandet delfin.

De to arter er ganske forskellige at skue. Ikke desto mindre har en han og en hun fra hver art fundet sammen. Den slags hændelser forekommer måske oftere end vi antager, vurderer en dansk hvalforsker. Det er electradelfinen til venstre og rutandet delfin til højre. Foto: Cascadia Research/Kimberly A. Wood

Spørgsmålet er, om krydsningen er steril, eller om den kan få unger og dermed indgå i fremkomsten af en ny art. Og om det spørgsmål i det hele taget er det rette at stille.

Flere krydsninger

Ifølge den danske hvalekspert er det ikke nødvendigvis den rette måde at se på udviklingen på. Han peger på næbhvalerne, hvor hunnerne næsten ikke er til at skelne fra hinanden, mens hannerne er meget forskellige.

Det er ikke sikkert, at de opfatter hinanden så forskelligt, som vi gør det. Carl Kinze

»Det kan være en familie, hvor artsdannelsen foregår på en helt anden måde. På et tidspunkt må man spørge, om det er en artsgruppe, eller om det er en klynge af nærtstående arter. Det er ikke sikkert, at de opfatter hinanden så forskelligt, som vi gør det«, forklarer Kinze.

Han og de amerikanske forskere peger på blandt clymenedelfinerne som en art, der tilsyneladende udspringer af en krydsning mellem to delfinarter, den stribede delfin og den langnæbbede delfin.

Den nye krydsning mellem de to delfin-arter udgør i sig selv ikke nogen ny og selvstændig art. Nu vil forskerne fra Cascadia Forskningskollektivet (CRC) vende tilbage til havområdet for at se, om de kan få øje på det interessante dyr igen.