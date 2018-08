Ny forskning: Vær kortfattet, hvis du vil score på nettet Vi netdater som aldrig før, og vi er modige på nettet. Hvis det skal give succes, betaler det sig at skrive korte beskeder. Det viser ny forskning.

Når vi skriver til personer, som er mere attraktive end os selv, er vi generelt mere tilbøjelige til at skrive lange beskeder. Dobbelt så lange, faktisk.

Men det er ikke opskriften, hvis du vil score via onlinedating.

Sådan lyder konklusionen på et nyt studie lavet af amerikanske forskere fra University of Michigan udgivet i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Science Advances.

»Vi kan spare folk en masse arbejde ved få dem at skrive kortere beskeder«, mener Elizabeth Bruch, som er en af to forskere bag studiet, ifølge BBC.

Generelt har kvinder mere succes med at skrive lange beskeder.

Studiet giver ikke noget klart svar på, hvorfor lange beskeder ikke fungerer, men Elizabeth Bruch forklarer, at det kan hænge sammen med, at attraktive mennesker får mange henvendelser og langt fra åbner dem alle.

Vær modig, men ikke for positiv

Studiet viser også, at vi er mere tilbøjelige til at kontakte folk, som mere attraktive end os selv, end vi er til at skrive til folk, som er mindre attraktive end os selv. Også selv om oddsene for svar ikke er ligeså gode.

Graden af skønhed er i studiet udregnet på baggrund af antallet af unikke henvendelser en person modtager.

Folks opførsel klokken to om natten ser meget anderledes ud, end deres opførsel klokken otte om morgenen Elizabeth Bruch, forsker, University of Michigan

Kvinder har generelt en mere positiv tone, når de skriver til en mand, der er mere attraktiv end dem selv. Hos mænd viser det sig, at svar-raten er en lille smule lavere, når en besked indeholder mange positive ord.

Hvornår på døgnet skal man skrive?

Ifølge Elizabeth Bruch kan det også betale sig at tænke over, hvornår på døgnet, du skriver eller svarer på en besked modtaget via netdating.

»Folks opførsel klokken to om natten ser meget anderledes ud, end deres opførsel klokken otte om morgenen. Det ene eller det andet afhænger af, hvad dit mål er«, forklarer hun til BBC.

Det er Google-inspirerede algoritmer, der har gjort det muligt at kortlægge netdatingmønstre, og undersøgelsen er foretaget blandt heteroseksuelle brugere i New York, Boston, Chicago og Seattle.

»Der findes mange teorier omkring, hvordan dating fungerer, som ikke er blevet videnskabeligt testet. Data fra onlinedating et indblik i, hvilke strategier folk bruger, når de netdater«, siger Elizabeth Bruchi en pressemedelelse.