Varmegrader presser mennesket til at finde vilde løsninger for klodens klima Forskere arbejder på højtryk for at udvikle teknologier, der kan købe os tid i kampen mod en varmere klode. Ideerne er der. Så hvorfor kommer vi ikke bare i gang?

FOR ABONNENTER Denne sommers tørke og varme har bragt opsigtsvækkende billeder fra hele verden. Skovbrande i Californien, Sverige og de dødelige brande i Grækenland. Rekordtemperaturer på flere kontinenter. Hundredvis af tørkeforårsagede indlæggelser i Japan og en flere måneder lang og for landbruget martrende tørke herhjemme. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind