Hjerneforsker: Hvis du træner din hjerne, bliver du mindre afhængig af mobilen Glemsomhed er ikke en del af vores personlighed, for hukommelsen kan trænes, forklarer hjerneforsker Troels W. Kjær, som har skrevet en ny bog med øvelser. Han mener, at myndighederne skal anbefale hjernetræning på linje med anbefalinger om motion og kost.

Horfor skal en helt almindelig dansker træne sin hukommelse?

»Mennesket har igennem tiderne brugt hjernen til det, som der var behov for. Vi gik rundt på savannen, og så fangede vi et dyr. Derefter var der årtier, hvor vi har levet i industrisamfundet passet vores arbejde, hvor hjernen lavede de samme ting. I dag får hjernen får lov at koble af. Vi har ikke brug for at vedligeholde kongerækken, det er uinteressant. Vi har aldrig længere en diskussion, hvem vandt verdensmesterskabet i fodbold i 1982, for det har vi ikke brug for, vi har ikke brug for faktuel viden. Vi kan slå det op på mobilen i løbet af et splitsekund. Og da hjernen er det, vi kalder plastisk, vil den begynde neddrosle de ting, vi har ikke længere brug for. Derfor bliver vi dårligere til at huske. Det er med hjernen som med kroppen, at hvis jeg ikke bruger mine arme, bliver de slappe. Derfor skal vi træne for at styrke hjernen«.

Blå bog Troels W. Kjær Hjerneforsker og overlæge ved Roskilde Sygehus' neurologiske afdeling. Har specialiseret sig i, hvordan hjernen stimuleres, målet og vejes. I sin forskning har han blandt andet arbejdet med, hvad der sker med hjerne, når man ikke giver den optimale betingelser. Forfatter til flere bøger, og aktuel med bogen Klæbehjerne - bliv bedre til at huske, Politikens Forlag.

Hvis vi bare kan slå ting op, hvorfor skal hjernen så være stærk?

»Det er er der mange grunde til. Det er sjovere, når man kan huske ting. Indenfor pædagogikken taler man om forskellige taksonomier, hvor vi på det laveste trin, blot gengiver det, vi husker, derefter er der trin, hvor man analyserer og vurderer, og først på det højeste niveau drager vi slutninger, altså er kreative. Så hvis man forestiller sig, at alt data, vi skal bruge, er på nettet, er det ganske simpelt svært være kreativ. Vi skal have noget fakta i hjernen for at arbejde på de højere trin«.

Hvis vi kan vænne os til at have mobilen slukket, kan vi tage noget af den naturlige interaktion tilbage.

Du skriver ligefrem, at myndighederne bør lave anbefalinger for hjernetræning. Hvordan skulle sådan en lyde?

»Ligeså vel som vi har anbefalinger for, hvor så mange genstande vi må drikke om ugen, eller anbefalinger for at få motion tre gange om ugen, så kunne man have en anbefaling om, at man skal udfordre sig selv. Gøre nye ting og ikke bare lægge sig foran tv. Man skal gå i naturen eller i biografen eller træne noget, man ikke har prøvet før. Jeg plejer at sige, at man skal ud af komfortzonen, og det kan man gøre på mange måder. Det er meget individuelt. For nogle vil det være at spille musik, mens det for musikeren måske er løse regnestykker«.

Tror du ligefrem, at det vil give en mindre plejebyrde?

»Vi kan se, at hvis man får demens, så er der områder i hjernen, som dør. Det sker spredt lidt hist og her. Har du gode trænede netværk i hjernen, er der andre, som kan tage over. Vi kan se fra undersøgelser, at de som hele livet har haft en højere stilling, hvor de har brugt deres hjerne, får Alzheimers senere, end de som har haft trivielt gentaget arbejde. Man kan holde det stangen længere tid. Der er også en canadisk undersøgelse, som viser, at dem, som har to modersmål, får demens fire et halvt år senere end andre. Og så kan du sige, at de måske også har andre gener, eller at de drikker rødvin, men det tyder alligevel på, at der er gavnlige ting, som kommer af, at man bruger sin hjerne«.

Så det vil ligefrem have samfundsmæssige fordele, hvis den danske befolkning begyndte at hjernetræne?

»Tænk på fordelene, hvis folk blev bare 5 procent bedre. Fordelene ved, at folk ikke glemte passet i flyveren. Eller at de kunne huske, hvad den internationale kunde sagde til det sidste møde. Eller huske, at moster Oda har fødselsdag, uden at det popper op på Facebook«.

Hvor meget tid skal man bruge på det for at få udbytte?

»Jeg tror ikke, at man skal bruge ret meget tid. Jeg har tidligere gennemført et forløb, hvor der blev trænet 10-15 minutter to gange om dagen. Det er jo langt mindre end anbefalingen om fysisk aktivitet. Og man kan jo stoppe det ind hist og her, det kan være, mens man venter på bussen«.

Husk NemID med et blik

Hvordan vil hjernetræning smitte af på andre områder i vores liv?

»Hvis vi kan vænne os til at have mobilen slukket, kan vi tage noget af den naturlige interaktion tilbage og ikke være fanget i et teknisk miljø, hvor man ikke kan noget, hvis man ikke har sin mobil. Hvis man eksempelvis kunne købe ind uden at gå med næsen i mobilen. Hvis vi husker bedre, kommunikerer vi bedre«.

Hvad er problemet i, at jeg er nødt til at se på tallene til NemID tre gange. Jeg sidder jo med papstykket i hånden?