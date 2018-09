Psykolog: Din hjerne er den største modstander i klimakampen Vores hjerne ikke er lydhør overfor den måde klimaforandringerne ofte bliver italesat med tørre tal og dommedagsprofetier, mener norsk psykolog. Der skal andre strategier i spil for at få hjernen ind på klimasporet.

»Den største forhindring for at gøre noget ved klimaforandringerne sidder mellem dine ører. For hjernen hos det moderne menneske har fem stærke barrierer, som forhindrer, at de dystre fakta om klimaforandringerne får en fremtrædende plads i hjernen. Det betyder, at de gentagne dommedagsprofetier om, hvad der vil ske, hvis vi ikke ændrer livsstil, ganske enkelt preller af på os«.

Sådan lyder det fra den norske psykolog og adfærdsøkonom Per Espen Stoknes fra Norwegian Business School i Oslo, som i denne uge var inviteret til København for at holde oplæg i forbindelse med åbningen af en ny klimakampagne, som WWF Verdensnaturfonden og energiselskabet Ørsted har startet i en stor kopi af vores planet på Slotsholmen med Christiansborg som nabo.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen Klimahjerne. Den norske psykolog og adfærdsøkonom Per Espen Stoknes, som gæstede København i denne uge, mener, at man i højere grad skal fokusere på positive og konstruktive fortællinger om klimaforandringerne for at få vores hjerne med i klimakampen. Foto: Anders Rye Skjoldjensen

Abstrakte tal og dommedagsretorik

Den norske psykolog har forsket i det paradoks, at jo mere vi ved om klimaforandringerne, desto mere synes vi at fornægte og fortrænge dem i vores dagligdag.

»Da jeg startede min forskning for 10 år siden, var jeg frustreret over, hvordan klimaforskere, politiske beslutningstagere og klimakommunikatører formidlede klimaforandringerne på. Enten foregik det med at forsyne befolkningen med en masse fakta i form af abstrakte tal og kurver, hvor man for eksempel kunne se, at koncentrationen af den usynlige drivhusgas CO2 - i nogle mærkelige enheder, som man kaldte ’ppm’ - var steget siden starten af den industrielle revolution i 1800-tallet og frem til i dag. Eller også brugte man en dommedagsretorik om, at jorden ville begynde at koge, hvis vi ikke begyndte at ændre vores livsstil lige nu og her«, husker Per Espen Stoknes.

5 hjernebarrierer

Den frustration fik Per Espen Stoknes til at dykke ned i den videnskabelige litteratur for at finde ud af, hvordan den menneskelige hjerne reagerer på den form for kommunikation.

Han fandt ud af efter at have læst 300 videnskabelige artikler inden for sociologi og psykologi, at hjernen er udstyret med mindst fem forsvarsmekanismer, som gør, at hverken de abstrakte tal eller dommedagsprofetierne for alvor trænger derind i hjernen, hvor de skal virke, hvis man skal gøre sig håb om, at modtageren vil ændre adfærd.

Per Espen Stoknes har formuleret hjernens mentale barrierer med en remse bestående af fem engelske ord, som alle starter med et ’d’ på nær det sidste: Distance, doom, dissonance, denial, identity. Som på dansk kan oversættes til: Fjernhed, dommedag, dissonans, fornægtelse og identitet.

»Den første barriere for, at vi kan tage klimaforandringerne seriøst er, at de foregår et sted meget langt borte både i rum og i tid. Det er noget, der sker ved verdens poler, og det fremkalder billeder af isbjørne, som svømmer fra isflage til isflage, men det er ikke noget, der berører os direkte og skulle vi endelig blive ramt ville det først ske efter år 2100. Det er uden for vores rækkevidde, og så føler man sig hjælpeløs. Hvornår tog du sidst en beslutning, som først vil få betydning i det næste århundrede?«, siger Per Espen Stoknes.

Sommertørke udløste stærk debat

For at bryde denne hjernebarriere ned, foreslår Per Espen Stoknes, at klimakommunikatører i højere grad vælger at fokusere på noget, som er nært, personligt og presserende. Han nævner den historiske tørke, som ramte både Danmark, Norge og Sverige denne sommer.

»Sommerens tørke udløste en meget stærk diskussion i Norge om, at global opvarmning også kan ramme os i de skandinaviske lande, selvom der er langt til de smeltende iskapper i Grønland og Antarktis. Man kan godt kalde det et slags gennembrud i klimadebatten«, siger Per Espen Stoknes.

Man skal dog ikke gøre sig håb om, at den øgede klimabevidsthed i forbindelse med den historiske tørke varer ved, mener psykologen.

»Nu er det begyndt at regne igen i både Danmark og Norge og så vil sommerens tørke snart gå i glemmebogen. Det er videnskabeligt bevist, at den øgede klimabevidsthed, som kommer i forbindelse med et voldsomt vejrfænomen, forsvinder nogle få måneder efter, at begivenheden er overstået«, siger Per Espen Stoknes.

Folk har dommedagsforstoppelse

Klimaforskere og medier bør ifølge Per Espen Stoknes også begrænse brugen af dommedagsprofetier i forsøget på at understrege klimaforandringernes alvor.

»Lige siden den amerikanske klimaforsker James Hansen tilbage i 1988 gjorde verden opmærksom på drivhuseffekten og de menneskeskabte klimaforandringer, har man brugt dommedagsretorik for at understrege budskabets alvor. En undersøgelse har vist, at over 80 procent af de avisartikler, som handler om klimaforandringerne, bruger et katastrofescenario som en fortælleramme. Det kan faktisk give bagslag og virke mod intentionen«, siger Per Espen Stoknes og fortsætter:

»Hvis folk hører den samme dommedagsfortælling igen og igen, så vil de efter den første frygt har lagt sig, vænne sig til fortællingen og blive følelseskold over for den. Så mange af os lider af dommedagsforstoppelse, som jeg også kalder apokalypse-træthed. Psykologiske studier har vist, at hvis man som journalist overforbruger et frygtindgydende billedsprog, fremkalder det angst og skyld i læseren, og det gør modtageren af budskabet passiv og modvirker engagement«, siger Per Espen Stoknes.