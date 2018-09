Anden Verdenskrigs bomber kunne måles ude i rummet Chokbølgerne fra bombetogter over nazityskland påvirkede ionosfæren.

De allieredes bombninger mod mål i Tyskland under Anden Verdenskrig påvirkede det yderste lag af atmosfæren i 80-600 kilometers højde på grænsen til Rummet. Det man også kalder ionosfæren.

Det viser ny forskning, hvor man har fundet ud af, at mængden af elektroner i ionosfæren faldt markant, når bomberne ramte deres mål på jordoverfladen flere hundrede kilometer nede.



Chris Scott fra Readings Universitet ville undersøge, hvordan lyn påvirker ionosfæren og havde brug for at se, om han kunne finde eksplosioner, der havde påvirket det lag at atmosfæren. Det er jo ikke lige til, men han fandt ud af, at han kunne samkøre data fra registrene over bombetogter i Tyskland med det britiske Radioforskningscenters målinger af tætheden i ionosfæren i årene fra 1943-1945.

IONOSFÆREN Ligger i omkring 100-300 kilometers højde. Indeholder ioniserede gasser, der opstår, når solstråling deler atomer og sender elektroner ud på enegang. Mængden af elektrisk ladede partikler - ioner og elektroner - kan påvirke radiobølger. Det er i ionosfæren, at nordlys opstår. Det sker, når energirige partikler fra Solen påvirker atomerne i laget. Kilder: Gyldendals store encyklopædi, Encyclopaeda Britannica

Efter at have sammenholdt tidspunkterne for 152 bombetogter med mellem 100 og 800 ton sprængstoffer med målinger taget samtidig, kunne han konstatere, at koncentrationen af elektroner faldt markant på grund af chokbølgerne fra eksplosionerne.

Kortvarig effekt

Hvert bombetogt frigav energi svarende til hen ved 300 af de lyn, der også kan påvirke sammensætningen af ionosfæren. Ifølge Scott har effekten dog kun været kortvarig. Solens påvirkning får hurtigt udlignet følgerne af de eksplosioner, der skete.

»Det er overraskende at se, hvordan bølgerne fra menneskeskabte eksplosioner kan påvirke udkanten af rummet«, konkluderer han ifølge universitetet.

Den højtliggende ionosfære viser sig også at være blevet forstyrret væsentligt af de private SpaceX-opsendelser. Da en af dem blev skudt op i august 2016, viste målinger ifølge tidsskriftet Space Weather, at chokbølgerne så at sige forårsagede et 900 kilometer bredt hul i ionosfæren, og at det forstyrrede gps-signaler, der passerede laget. Deres præcision blev mindsket med en omtrent en meter, da raketten var drønet igennem ionosfæren.

Den engelske professor i rumfysik offentliggør sine undersøgelser bombetogternes påvirkning i tidsskriftet Annales Geophysicae.