Nobelpris i Kemi: Evolutionen gik for langsomt og så speedede de den op Nobelprisen i Kemi gik til tre forskere, som ikke kunne vente på evolutionens langsomme gang og har speedet den op i laboratoriet. Det er der kommet revolutionerende enzymer og antistoffer ud af.

Livet opstod for cirka 3,7 milliarder år siden, og der findes i dag næppe et sted på Jorden, hvor der ikke findes liv i en eller anden form, vi har alt fra bittesmå mikroorganismer til kæmpestore langhalsede giraffer. Det mangfoldige liv har tilpasset sig forskellige habitater som varme kilder, iskolde gletsjere, tørre ørkener og det dybe ocean.

Evolutionen er en fantastisk historie, men den går også meget langsomt. Så i forsøget på at høste det bedste fra naturen arbejder mange af verdens forskere med at speede evolutionen op på værkstedet. Tre forskere, som for alvor fik sat gang i en speedevolution i laboratoriet, fik onsdag Nobelprisen i Kemi.



Den ene halvdel af den fornemme videnskabspris gik til den 62-årige amerikaner Frances H. Arnold, mens den anden halvdel gik til den 67-årige brite sir Gregory P. Winther og den 77-årige amerikaner George P. Smith.

Fra vaskepulver til lægemidler

Nobelpristagerne har på hver sin måde fået sat evolutionen op i omdrejninger i laboratoriets kunstige verden og har ad den vej høstet meget effektive enzymer og antistoffer, som for eksempel kan bruges til at fremstilling af miljøvenligt vaskepulver, klimavenlige brændstoffer og målrettede effektive lægemidler i kampen mod autoimmune sygdomme og aggressive kræftformer.

»Det er virkelig fortjent, at disse tre videnskabelige ildsjæle og pionerer får Nobelprisen i Kemi. For de har på hver sin måde speedet evolutionen op, som har gjort det muligt at producere både enzymer og antistoffer, som er bedre og mere effektive, end vi kender dem fra naturens hånd«, siger professor og videnskabelig direktør Jens Nielsen, DTU Biosustain, som er ekspert på området og selv arbejder med at gøre enzymer til fødselshjælpere i produktionen af bæredygtigt biobrændsel.

Har inspireret Novozymes

En dansk virksomhed, som ifølge professoren virkelig har fået glæde af nobelpristagernes arbejde, er den store biotekvirksomhed Novozymes, som hver dag forsøger at forbedre sine enzymer i arbejdet med at producere miljøvenligt vaskepulver og klimavenligt biobrændsel.



»En stor del af Novozymes videnskabelige fundament hviler især på Frances H. Arnolds nobelprisvindende metode til at gøre naturens enzymer endnu mere effektive«, siger Jens Nielsen.

Nobel trio. Fra venstre Frances H. Arnold, George P. Smith og Sir Gregory P. Winther. Kilde: Nobleprize.org

Den stærkeste overlever

Evnen til at tilpasse sig omgivelserne er i hænderne på organismernes gener. Hvis en organisme får en tilfældig mutation i et gen, som giver den en overlevelsesfordel i forhold til konkurrenterne, vil den vinde frem og leve op til Darwins evolutionslære: Survival of the fittest. Den stærkeste overlever.



Det muterede gen, som giver organismen en overlevelsesfordel, koder for et enzym, som virker lidt bedre end konkurrenternes. Et enzym er en biologisk fødselshjælper, som kan få langsomme reaktioner til at foregå hurtigere.

Svampeangreb på råddent æble

For at forstå, præcis hvad nobelpristagernes opdagelser går ud på, nævner Jens Nielsen et gammelt æble, som er blevet udsat for et svampeangreb.