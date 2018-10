Dansk ekspert: Trump-regeringen overraskede positivt i klimaaftale

Den store klimarapport fra FN's klimapanel, IPCC, er hård og ubehagelig læsning. Men der er også lyspunkter, mener en af Danmarks mest erfarne klimaeksperter, John Nordbo fra ngo’en Care.

For ved at godkende rapportens hårde advarsler viser verdens lande, at de anerkender situationens alvor. Men den er også alvorlig.

John Nordbo, hvordan reagerede du, da du så rapporten?

»Jeg havde i hvert fald brug for noget rigtig stærk kaffe til at skylle rapporten ned med. Det er ret grum læsning. Og rapporten viser meget tydeligt, at vi gør rigtig, rigtig klogt i at holde temperaturstigningen nede på 1,5 grader i stedet for 2 grader«.

Er det så det, vi har kurs mod nu?

»Nej, det er det jo så bare overhovedet ikke. Lige nu har vi kurs mod en temperaturstigning på 3 grader, og det er kun, hvis alle de lande, der var med til Parisaftalen, implementerer de klimaplaner, de har lavet – og det er de ikke alle sammen ved at gøre. Så vi har kurs mod 3 til 4 grader. Vi skal i et helt andet gear«.

Hvilke lande stritter mest imod?

»Det er især Saudi-Arabien. De har i rigtig lang tid ikke villet erkende det pres, der er, og har prøvet at finde hår i suppen i forskernes anbefalinger. Det er faktisk det eneste land, der rigtig stikker ud, selv om nogle af de andre olielande er lidt derhenad. Det passer med mine oplevelser fra IPCC-mødet i København i 2014, hvor vi brugte halvdelen af tiden på at overbevise Saudi-Arabien«.

Præsident Trump er ikke ligefrem kendt som træ-krammer. Hvad med USA?

»Hovedindtrykket er, at USA har spillet en konstruktiv rolle i at respektere videnskaben. Der har været formuleringer her og der, hvor vi var bekymrede for, hvad amerikanerne ville mene. Jeg har ikke været til stede i Sydkorea og kunnet følge forhandlingerne i detaljer, men jeg hæfter mig ved, at rapportens konklusioner indeholder nye krav om, at for eksempel kulforbruget skal reduceres. Så nogle af de positioner, man frygtede, at amerikanerne ville indtage, dem har de ikke holdt fast i. Der har tilsyneladende ikke været forsøg på bevidst at dreje videnskaben i en bestemt retning, som man ellers kunne frygte fra en Trump-regering«.

Vil det sige, at der i virkeligheden er en positiv historie bag denne rapport: Landene er indstillet på, at de gerne vil nå at holde temperaturstigningerne på 1,5 grader?

»Den er faktisk ganske positiv, set ud fra hvor debatten har været de seneste år. Mange forskere har været dybt skeptiske, i forhold til om det overhovedet kan lade sig gøre at holde temperaturstigningerne på 1,5 grader. Der er ingen tvivl om, at det bliver vanskeligt og kræver en massiv indsats fra verdens lande, men det budskab, man alligevel får i rapporten, er, at verden har et valg – vi kan klare det, hvis vi vil, i hovedtrækkene er løsningerne kendte og teknologierne til stede, og vi skal ikke frygte for økonomien, for beregningerne viser, at det giver økonomisk mening at holde temperaturen nede«.

John Nordbo, klimansvarlig, Care Danmark





En af hovedforfatterne, den sydafrikanske professor Debra Roberts, siger, at de kommende år nok er »de mest afgørende i menneskehedens historie«. Har hun ret?