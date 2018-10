Fakta

FN's klimarapport

FN's klimapanel, IPCC, har mandag udgivet en længe ventet rapport om konsekvensen af klimaforandringerne.

IPCC er et uafhængigt panel af forskere, som er udpeget af de enkelte landes regeringer.

Denne rapport er den største fra IPCC i fire år. Den er udarbejdet af 91 hovedforfattere fra 40 lande, der har trukket på 6.000 videnskabelige undersøgelser. Rapporten og dens hovedkonklusioner er mandag blevet godkendt af de 193 FN-lande på et møde i Seoul.

Hovedkonklusionerne er:

* At en global opvarmning på 1,5 grader i forhold til 1800-tallet har store konsekvenser for ekstremt vejr, landbrug, fattigdom, havstigning og verdens økosystemer.

* At en global opvarmning på 2 grader er markant værre for menneskeheden på alle områder. For eksempel kan flere hundrede mennesker mere komme ud i fattigdom.

* At verdens CO-udslip fortsat er for stort og skal bremses inden for ganske få år. Senest 2050 skal menneskeheden holde op med at nettoudlede drivhusgasser.

