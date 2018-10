I Karachi er hedebølger et spørgsmål om liv eller død

Juni 2015 var temperaturen høj i havnebyen Karachi i Pakistan. Dræbende høj.

»Jeg har set mange varme somre i Karachi, men dette var en kvælende hede, jeg aldrig har oplevet før ... Det var svært at ånde, som om der ikke var ilt i luften«.

Sådan lød ordene til BBC fra 65-årige Shareef Ali, der boede i den fattige bydel Baldia. Hans svagelige hustru var netop blevet dræbt af hedeslag.

Hun var langtfra den eneste. På en uge døde 1.300 mennesker i Pakistan, langt de fleste i Karachi. Ligene ankom til lighuset så hurtigt, at nogen måtte sendes retur, fortæller sundhedsansatte.

Karachi ligger i en af de regioner, der er mest udsatte for global opvarmning, og som risikerer at blive stort set ubeboelige om få årtier.

Kun 200 kilometer mod øst ligger byen Nawabshah, der i år satte global varmerekord for måneden april: 50,2 grader.

For indbyggerne betyder det uden overdrivelse liv eller død, om temperaturen fortsætter med at stige. Og det tyder alt på, at den gør.

Det er derfor, Politiken i dag bringer en stor datagrafik på siden til venstre. Grafikken illustrerer, at verden over stiger temperaturerne og går fra blå (under gennemsnittet i en periode, her 1951-1980) til rød (over gennemsnittet).

Nogle steder kan konsekvenserne virke harmløse, som når man for eksempel må aflyse hundevæddeløb og skikonkurrencer i Arktis, fordi der ikke falder sne. Men når det sker, kommer der også flere ødelæggende skovbrande, og snemangel og aske farver jorden mørkere, så den igen opsuger mere varme fra solen. Vi kan se frem til mere af den slags – og færre isvintre.