Arkæologer finder spor af vikingeskib i Norge

Arkæologer har fundet spor af et vikingeskib i Halden i det sydøstlige Norge på grænsen til Sverige. Fundet er gjort i Nordens næststørste gravhøj, Jellhaugen.

Det skriver det norske nyhedsbureau, NTB.

»Vi er sikre på, at det er et skib, som ligger der, men hvor meget der er bevaret, er svært at sige, før fundet er undersøgt nærmere«, siger Morten Hanisch, der konservator i amtet Østfold.

Fund af historisk betydning

Ud over skibet har arkæologerne også fundet en række gravhøje samt et hus fra jernalderen.

Fundene er gjort af arkæologer fra Norsk Institut for Kulturarvsforskning (NIKU).

»Fundet ser utroligt spændende ud. Vi har kun tre velbevarede vikingeskibsvragfund her, så dette fund vil helt sikkert få historisk betydning«, siger afdelingsleder ved NIKU Knut Paasche, der er ekspert i skibe fra perioden.

Tre gange tidligere har man fundet vrag fra vikingeskibe i Norge. Det er Gokstadskibet, Osebergskibet og Tuneskibet.

Alle tre er bevaret og udstillet i Vikingeskibshuset på halvøen Bygdø i Oslo.

Ligger halv meter under jorden

Det nyfundne vikingeskib ligger i dag en halv meter under jorden.

Datamaterialet viser, at der er tale om en skibsformet struktur. Det er dog sandsynligt, at det bare er sporene efter den centrale del af skibet, som er synlig.

Men fundet kan også vise sig at være et skib, som minimum er på størrelse med de andre norske vikingeskibsfund, forklarer Morten Hanisch.

Det er heller ikke fastlagt, hvor gammelt skibet kan være. Når skibe er en del af gravfund, kan de ofte dateres til den tidlige jernalder fra år 500-1030.

Af de tre tidligere vikingeskibsfund blev Tuneskibet fundet i 1867. Gokstadskibet blev opdaget i 1880, mens Osebergskibet blev fundet i 1904. De er alle mellem 19 og 23 meter lange.

Det er endnu uvist, hvad der skal ske med skibsfundet. Men amtet Østfold har allerede sagt, at der er behov for at foretage flere undersøgelser på stedet.

ritzau