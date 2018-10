Respekteret kræftforsker: Kampen mod kræft er ikke slut, men den er ved at tippe til vores fordel Langsomt men sikkert bliver vi bedre og bedre til at behandle de fleste kræftsygdomme. At man nu kan kortlægge hele arvemassen i kræftcellerne hos den enkelte patient vækker håb om, at kræftbehandlingen vil nå nye højder, forudsiger anerkendt britisk kræftforsker.

Det kan undre, at der på trods af intensiv kræftforskning i snart et halvt århundrede stadig er mange, der dør af kræftsygdomme.

Det var ikke det, der var ambitionen, da den amerikanske præsident Richard Nixon erklærede krig mod kræft i kølvandet på en succesfuld månelanding i 1969.

Præsidentens tanke var, at når man nu havde erobret et fremmed himmellegeme, så måtte tiden også være moden til at gøre det af med en jordnær, frygtet og livstruende sygdom i form af kræft.

Men trods af intensiv kræftforskning, milliardinvesteringer og teknologiske fremskridt er der i dag stadig mange, der må bukke under for sygdommen.

I Danmark rammes en ud af tre af en kræftsygdom, hvor cirka 60 pct. er i live 5 år efter, at de har fået konstateret sygdommen. Sagt på en anden måde: Hver dag får cirka 97 danskere konstateret kræft, og hver dag dør cirka 42 af sygdommen.

En viden, som nu begynder at bære frugt i form af helt nye behandlingsstrategier for de fleste kræftsygdomme, som enten forlænger livet hos patienterne eller ligefrem kurerer dem Peter Campbell, Kræftforsker, Wellcome Sanger Institute og University of Cambridge

Stor optimisme i feltet

På trods af de barske kendsgerninger mærker man i denne tid alligevel en høj grad af optimisme blandt både forskere og kræftlæger.

Senest i forbindelse med uddelingen af dette års Nobelpris i medicin, hvor man hyldede et nyt behandlingsprincip, hvor det med målrettede antistoffer er lykkedes at få kræftpatienters immunforsvar til at genoptage kampen mod en række kræftsygdomme, som traditionelt har vist sig svære at behandle.

En mand, der deler optimismen er den anerkendte kræftforsker Peter Campbell fra Wellcome Sanger Institute og University of Cambridge, som er inviteret til København af Politiken, Carlsbergfondet og Københavns Universitet tirsdag 23. oktober, da han holder et offentligt foredrag om, hvad status er i kræftkampen lige nu.

»Krigen mod kræft, som præsident Nixon skød i gang i 1971, er ikke slut. Vi har lavet betydningsfulde fremskridt, og hvis vi kigger tilbage på, hvad vi vidste om kræftsygdomme i 1971, og hvad vi ved i dag, så har vi i dag en meget dybere forståelse af sygdommen. Vi har fået kortlagt grundprincipperne i, hvordan en rask celle udvikler sig til en kræftcelle. En viden, som nu begynder at bære frugt i form af helt nye behandlingsstrategier for de fleste kræftsygdomme, som enten forlænger livet hos patienterne eller ligefrem kurerer dem«, siger Peter Campbell på en telefon fra England.

Foto: Jan Unger/POL Hver dag får cirka 97 danskere konstateret kræft og hver dag dør cirka 42 af sygdommen.

Dødelige kræftsygdomme kan pludselig behandles

Kræftforskeren hæfter sig især ved, at man nu kan gøre noget ved nogle af de kræftsygdomme, som for blot 10 år siden var meget svære at behandle. Han nævner modermærkekræft som et eksempel.

»Det er ikke mange år siden, at man ikke kunne stille noget op, hvis kræftcellerne fra en patient med modermærkekræft havde spredt sig fra huden til andre dele af kroppen. Det var dybest set lig med en dødsdom. I dag har man udviklet både en immunterapi og en målrettet behandling, som er rettet mod et gen, som opfører sig unormalt i kræftcellerne. Begge behandlingsstrategier er en utrolig succes og har revolutioneret behandlingen af denne kræftsygdom. Det havde man ikke set komme for 10 år siden«, siger Peter Campbell.

Selv om vi lige så stille er ved at vinde kampen, så er der ifølge Peter Campbell også kræftsygdomme, som desværre ikke har nydt godt af, at man er blevet klogere på, hvad kræft er for en sygdom. Det gælder for eksempel kræft i bugspytkirtlen, hjernen og i æggestokkene.

»Når man gør status på kræftbehandlingen generelt tegner der sig et broget billede alt efter, hvilken kræftsygdom det drejer sig om. Nogle kræftformer vinder vi over, andre holder vi i skak, og så er der nogle, hvor kræftforskningen endnu ikke har gjort en nævneværdig forskel, og hvor udsigten til at overleve sygdommen er ganske lille«, siger Peter Campbell.

Det syge genom

Et andet fremskridt, som ifølge kræftforskeren vækker håb om, at man vil kunne behandle kræftsygdomme endnu bedre i fremtiden er, at man nu har teknologien til at kortlægge hele arvemassen i de syge celler hos den enkelte patient på blot 2 uger. Det man også kalder for patientens kræftgenom.

Det er noget af en bedrift, når man tænker på, at det tog ti år at kortlægge arvemassen fra et menneske - det humane genom - til en pris på knap 7 milliarder kroner tilbage i 2001.

Jeg er overbevist om, at vi vil blive bedre til at også behandle de subgrupper af kræftsygdomme, som vi har svært ved at behandle i dag Peter Campbell, Kræftforsker, Wellcome Sanger Institute og University of Cambridge

»Den teknologiske udvikling har ganske enkelt braget der ud ad, og derfor kan man i dag kortlægge hele arvemassen i de syge celler hos den enkelte patient på mindre end to uger til en pris under 4.000 kroner. Til den pris ville det godt kunne betale sig i den nærmeste fremtid at lade teknologien være en del af udredningen, når man har mistanke om, at en patient har en kræftsygdom. Det ville kunne supplere de rutineundersøgelser, som en patient også skal igennem i forbindelse med en kræftsygdom som for eksempel en biopsi af kræftknuden, billeddiagnostik og mikroskopiundersøgelser«, siger Peter Campbell, som i sin forskning har stor erfaring med at evaluere patienters kræftgenom for at blive klogere på, hvordan kræftsygdommen har udviklet sig hos den enkelte patient.

Skræddersyet behandling er vejen frem

En viden, som kan bruges til at kvalificere valget af, hvilken behandling, man skal tilbyde patienten for at opnå det bedste resultat. Det man også med et andet ord kalder for skræddersyet kræftbehandling.

For ifølge Peter Campbell er der set fra et genetisk synspunkt ikke to ens kræftsygdomme. Selv inden for den samme kræftsygdom. Peter Campbell nævner leukæmi, som et eksempel. Leukæmi er en kræftsygdom, der rammer kroppens hvide blodlegemer.