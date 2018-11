Guide til stjernehimlen i november: Den røde planet får besøg, og løven vil brøle Nu begynder vi for alvor at mærke, at Solen går tidligere ned. Det tiltagende mørke betyder, at vi i højere grad har mulighed for at betragte stjernehimlen i de timer, hvor vi er vågne.

5. november. Kom til observationsaften Hvis vejret er med os, holder Tycho Brahe Planetarium i København observationsaften. Der stilles et teleskop op, og der kigges på Månen og galakser. Hvis dagen ikke passer ind i din stjernekalender, så gentages arrangementet den 17. november, hvis vejrguderne tillader det.

11. november. Tycho Brahe så lyset i stjernebilledet Cassiopeia Stjernebilledet Cassiopeia kan ses hele året fra Danmark. Men særligt i slutningen af efteråret står Cassiopeia højt på himlen. Den 11. november 1572 dukkede der en ny stjerne op lige under det ikoniske ’W’. Den blev set og beskrevet af den danske astronom Tycho Brahe, der døbte den nye stjerne ’Stella Nova’ – den nye stjerne. Man har dog senere fundet ud af, at det ikke var en ny stjerne, men en supernova, der kunne ses, så det var ikke en stjernes fødsel men en stjernes død. 16. november. Mars og Månen mødes på himlen Den blege Måne og den røde planet Mars ser hinanden an og rykker tættere sammen på nattehimlen, indtil de mødes 16. november. De vil stå højest på himlen i sydlig retning mellem kl. 19 og 20. Månen er lidt mere end halvt oplyst, så der vil være god mulighed for at beskue dem begge.

17.-18. november. Løven brøler Meteorsværmen Leoniderne topper natten mellem 17. og 18. november. Stjernebilledet Løven står op i øst omkring kl. 22, og herefter er der gode observationsmuligheder. Meteorsværmen udspringer fra Løvens hoved, der har form som et omvendt spørgsmålstegn. Månens lys vil drille først på aftenen, men vil gå ned lidt efter midnat. Så hvis du har fri om søndagen så sæt dig udenfor med en varm kop kakao, et tykt tæppe og en liste med ønsker. Kometer skaber meteorsværme Stjerneskuddene i Leoniderne er stykker af sten og is, der oprindeligt stammer fra kometen 55P/Tempel-Tuttle. Kometen kredser om Solen med et omløb på 33 år, og resterne fra kometen bliver spredt ud i samme bane som kometen. Hvis kometen i sin bane omkring Solen krydser Jordens bane omkring Solen, vil Jorden brage ind i resterne fra kometen en gang om året.