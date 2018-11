Kold og badet i en rød dværgs svage lys: Sig goddag til Jordens nye nabo Den ligger seks lysår fra os, men er kold og tung og næppe noget udpræget rejsemål, vurderer ekspert.

Jorden har lige fået en ny nabo.

Navnet er Barnard’s Star B, der er navngivet efter sin stjerne, en lyssvag rød dværg - en lille og kølig krabat, der ikke ligefrem bader den nyfundne exoplanet i lys. Ifølge Det Europæiske Sydobservatorium leverer den blot to procent af det lys, vor egen sol bader vor planet i.

Den nye planet tilhører kategorien af superjorde, der er karakteriseret ved at have en masse, som er større end Jordens. Den nye nabo vejer over 3,2 gange mere end vor egen planet. Men spørgsmålet er, hvor interessant den kan være for menneskelige gæster. Planeten ligger nær grænsen for, at for eksempel vand vil være frosset til is. Noget tyder på, at vejrudsigten for Barnard’s Star B ligger fast på en temperaturprognose på cirka minus 170 grader.

Den nye superjord, ESO har fundet. Foto: ESO/IEEC/Science-Wave - Guillem Ramisa

Den er vor næstnærmeste exoplanet, som planeter uden for vort eget solsystem kaldes. En anden planet fire lysår borte ligger og kredser rundt om Proxima Centauri-stjernen i Alpha Centauri-systemet. Den kan have flydende vand og er muligvis det nærmeste sted uden for vort solsystem, hvor der kan være opstået liv.

At det er lykkedes astronomerne at få øje på Barnard’s Star B skyldes et internationalt samarbejde og brug af teleskoper verden over. Det har givet målinger, der afslører det, der efter alt at dømme er en superjord i kredsløb om den aldrende stjerne. Det er vel at mærke en stjerne, der menes at være ældre end vort eget solsystem.

Ikke noget indlysende mål for bosættelse

For Ole Knudsen fra Aarhus Universistets astrofysikcenter er det en fest at få øje på en ny exoplanet som den, der nu er fundet.

»Det er sjovt for en som mig at se, hvordan udviklingen går mod ting, vi aldrig havde turdet drømme om kunne lade sig gøre«, siger han.

Hvad betyder det, at vi finder sådan en?

»Alt eller intet. Det er ikke første gang, der er fundet exoplaneter. Det sjove er, at det er en af de nærmeste, måske den næstnærmeste, der kan eksistere. Der er godt nok en et par lysår tættere på, men et par lysår skal ikke genere os«.

Er det et sted, vi mennesker kan slå os ned?

»Ikke foreløbig. Og det er nok ikke det første sted, jeg ville vælge. Den ligger i et område, der er meget koldt. Skal jeg flytte af tvang, så vil jeg hellere til Mars. Der er pivhamrende koldt, men der er vand og ressourcer, vi kan benytte«, siger den aarhusianske kommunikationsmedarbejder.

Opdagelsen er med til at give os ny viden om et af de spørgsmål, der har optaget astrofysikerne:

»Vi er gået fra, at vores solsystem er en slags standard til at vide, at det er ganske usædvanligt. Vi ved nu meget mere om den verden, vi lever i. Det er lærdom, det drejer sig om«.

Fundet af den nye exoplanet offentliggøres i tidsskriftet Nature i dag.