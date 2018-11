Storbybørn får varige lungeskader af trafikkens luftforurening Biltrafikken i London skader børnenes helbred permanent. Deres lungekapacitet er mærkbart forringet som følge af forureningen.

En stor undersøgelse af 2.164 londonbørns lunger er foruroligende læsning: Det viser sig, at deres lungekapacitet er fem procent lavere, end den burde have været.

Årsagen er luftforureningen, vurderer forskerne i en artikel i lægetidsskrifter The Lancet Public Health.

Professor Chris Griffiths fra Queen Mary-universitetet i London ser den især dieselforurenede luft som en risiko for de kommende generationer: »Vi opfostrer en generation af børn, der når voksenalderen med en hæmmet lungekapacitet. Det er en afspejling af en bilindustri, der har ført forbrugerne bag lyset og en regering, der har fejlet, når det gælder om at sikre, at byer begrænser trafikken.«

Han advarer ifølge universitetet mod den risiko for lungesygdomme og for tidlig død, luftforureningen kan medføre.

»Bevismaterialet viser, at luftforureningen påvirker helbreddet hos børn, der vokser op i vores byer og at berettigelsen af afgørende handling øges«, konstaterer undersøgelseslederen, Ian Mudway fra Kongs College Londons lungeforskningsenhed.

Britiske storbybørns lunger tager skade af luftforureningen, viser ny undersøgelse. Arkivfoto. Foto: Jens Dresling

Miljøzone-krav er ikke skrappe nok

Undersøgelsen bygger på 2.164 børn i 8-9-årsalderen fra 28 centrale grundskoler i den britiske hovedstad. Man har fulgt dem over fem år i en periode, hvor London indførte miljøzoner. De skulle standse den værste forurening og har ifølge britiske medier også mindsket kvælstofdioxid-niveauerne i luften med 34 procent - men ikke formået at få den ned under EU’s grænseværdier.

Undersøgelsen viser, at den ikke har ført til et fald i antallet af børn med mindre lunger eller færre astmasymptomer.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO dør op mod 10 millioner mennesker hvert år som følge af for høj luftforurening. Ni ud af ti lever på steder, hvor forureningen ligger over organisationens vejledende grænser. Organisationen afholdt tidligere på måneden sit første internationale møde om luftforurening og dens sundhedsfølger.