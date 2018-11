Tak for kigget, Kepler: Veltjent rumteleskop har sagt farvel

Dobbeltstjerner har vist sig at være mere almindelige end ventet. Her er Kepler-47, hvor flere planeter har valgt at slå sig ned i kredsløb om to sole. Solene kredser om hverandre på 7,5 dage, mens den inderste af systemets planeter er under 50 dage om at nå en tur rundt om dobbeltstjernen. Længere ude findes en planet, formentlig en gasgigant, i den beboelige zone.