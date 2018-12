Anlæg skal standse skidtet fra vejene: Regnvand fra vejene er forurenet med mikroplast og farlige stoffer

Et særligt anlæg ved Skanderborg får vejvandet renset helt for de ubehagelige affaldsstoffer, bilturen efterlader undervejs.

Når du kører i din bil, efterlader den et spor af tungmetaller, et drys krom, lidt kobber her, en smule cadmium dér og andre miljøskadelige stoffer. Tilsat ftalater og partikler, der kan påvirke jorden og grundvandet.

Alene køreturens aftryk af mikroplast fra dækkene er et problem: Den udgør over halvdelen af den samlede udledning af mikroplast i Danmark.

En væsentlig del efterlades på vejbanerne og kan ende i naturen, når regnen skyller den af asfalten. Det har landets vejmyndigheder længe forsøgt at gøre noget ved. Der er bygget grøfter, der kan fange det meste. Der er lavet nedsivningsanlæg, som også skal holde stofferne tilbage.

Fanger mere forurening

Nu afprøver Vejdirektoratet i øjeblikket sammen med Aalborg Universitet et særligt filteranlæg, der er bygget langs Herningmotorvejen ved Skanderborg for at rense regnvandet fra vejbanen helt. Det er den mest avancerede udgave, når det handler om at holde omgivelserne fri for forureningen fra vejene. Og dets virkning følges nøje af universitetets forskere.

»Normalt har vi regnvandsbassiner, som renser det, der løber gennem dem, for 70-80 procent af de partikelbårne stoffer. Nu har vi fået et anlæg, der kan filtrere og absorbere flere af de stoffer«, forklarer biolog Niels Krogh Kristensen fra Vejdirektoratet.

Du har byer i Kina, hvor man ikke kan gå udenfor. Vi er milevidt fra den slags problemer, fordi vi gør noget ved dem. Jes Vollertsen

På Aalborg Universitet er professor Jes Vollertsen med til at følge projektet. Det virker rigtig godt. Og det begejstrer den nordjyske forsker: »Det er det største i fuldskala i verden. Det er enestående«, siger han og beskriver det som »et lavteknologisk anlæg med meget viden puttet i«.

Anlægget er med til at løse et problem med de stoffer, der ender på asfalten under bilturene. Det handler om blandt andet bly, cadmium, krom, nikkel, zink og andre skadelige stoffer.

»Vejen bidrager til en hel del af de tungmetaludledninger, vi har«, konstaterer Vollertsen.

Problemet er, hvad der bliver af stofferne. »På mindre veje i det åbne land har vi nedsivning i grøfter. Der vil en stor del blive tilbageholdt i den jord, vandet siver igennem. Med tiden stiger koncentrationerne, men i en grøft næppe i et omfang, der gør, at dens jord skal håndteres som forurenet jord«, forklarer den aalborgensiske forsker.

Ifølge en rapport fra Miljøstyrelsen er det forurening, der generelt kan påvises 5-10 meter fra vejkanterne, begrænset til de øverste 10 til 25 centimeter af jordlagene.

Udledningerne er renere end den lokale bæk

I Vejdirektoratets store anlæg ledes det rensede - og i øvrigt også afkølede vand, så det ikke er for varmt og dermed skadeligt for bunddyrene - fra motorvejens asfalt ud i den lille Korskær Bæk. Den har eksperterne holdt nøje øje med for at sikre sig, at anlægget i Skanderborg lever op til forventningerne.

De foreløbige tal ser gode ud. Vandet fra anlægget er renere end det vand, der strømmer gennem det lille vandløb: »At dømme efter de resultater, vi har fået, så renser det vandet ned til de niveauer, vi har i bækken eller lavere«, understreger Niels Krogh Kristensen.

»Det bliver renset, så det er renere end grundvandet i området. Vi kan se, at biologien i vandløbet ikke bliver påvirket», tilføjer Vollertsen.

Korskær Bæk er et vandløb, der er fri for forurening og at dømme efter dyre- og plantelivet i god form. Derfor er det velegnet til et forsøg med det særlige vandopsamlingsanlæg, så man kan se nærmere på effekten, når vandet fra motorvejens belægninger ledes ud i vandløbet.