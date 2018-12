Guide til stjernehimlen i december: Månen går kold, og asteroiden Bennu får besøg fra Jorden

24. december 1968 tog astronauten William Anders det ikoniske billede, der senere har fået navnet ’Earthrise’. Her på Jorden ser vi Månen stå op, men på Månen vil man opleve, at Jorden står op over horisonten.

Eller som William Anders udtrykte det:

’We came all this way to explore the Moon, and the most important thing is that we discovered the Earth’