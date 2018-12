Rumsonde kan have gjort et banebrydende fund af forstadierne til liv på Jorden Rumfartsorganisationen Nasa finder ingredienser til vand på asteroide, der kolliderede med Jorden.

Nøglen til at forstå, hvordan livet er opstået på Jorden, kan muligvis findes på en relativt nærliggende asteroide på størrelse med en skyskraber.

Sådan lyder det mandag fra den amerikanske rumfartsadministration, Nasa.

Nasa sendte i 2016 rumsonden Osiris-Rex ud for at undersøge asteroiden Bennu. Den frygtes at kunne kollidere med Jorden engang i 2100-tallet.

Og nu - to år senere - viser de første prøver fra missionen, at der er fundet ingredienser til vand i asteroidens overflade.

Ifølge solsystemsforsker Dante Lauretta, der står i spidsen for missionen, kan det vise sig at være et banebrydende fund af forstadierne til liv på Jorden.

»Vi har fundet vandrige mineraler fra det tidlige solsystem, hvilket er præcis den type prøver, vi er rejst herud for at finde og i sidste ende bringe tilbage til Jorden«, siger han i et telefoninterview med nyhedsbureauet Reuters.

Asteroiden Bennu, som befinder sig 2,25 millioner kilometer væk, er en rest fra solsystemets opståen for 4,5 milliarder år siden.

Forskere vurderer, at Bennu dengang kolliderede med Jorden. Derfor kan asteroiden have leveret organisk materiale og vand til kloden, som senere blev begyndelsen til liv på Jorden.

Den teori kan de nyindsamlede prøver af asteroidestøv være med til at understøtte.

Når Osiris-Rex vender tilbage til Jorden i 2023, forventes undersøgelser af prøverne således at give nye informationer om solsystemets historie.

»Vi forsøger virkelig at forstå, hvilken rolle disse kulstofrige asteroider har spillet i forhold til at bringe vand til Jorden og gøre kloden beboelig«, siger Lauretta.

Asteroiden passerer hvert sjette år gennem Jordens bane under kredsløbet rundt om Solen.

I 2135 passerer Bennu ind mellem Jorden og Månen. Det kan påvirke dens fremtidige bane.

Asteroiden er kategoriseret som 'potentielt farlig', fordi den engang i det 22. århundrede kan kollidere med Jorden.

Det anses dog for ret usandsynligt. Men skulle det ske, så vil det udløse et brag 80.000 gange kraftigere end atombomben, der udslettede Hiroshima i 1945.

ritzau