DTU-studerende gør lastbil 'gennemsigtig': Nye 'røntgenbriller' skal hindre højresvingsulykker

Thomas Larsen kan se tværs igennem sin egen lastbil.

Han er ansat på DTU og prøver de briller, nogle studerende er i gang med at udvikle. Brillerne gør, at han kan se lige gennem sin egen lastbil. Når han har dem på, bliver karosseriet gennemsigtigt, og han kan se, hvad der sker på den anden side af køretøjet.

Det lyder som et stykke legetøj eller en rekvisit til en supermandfilm, men baggrunden for arbejdet er yderst alvorlig: Dan Roland Persson og hans studiemakker Thomas Bjelbo Thomsen vil prøve at hindre de højresvingsulykker, der har taget så mange cyklisters liv og knust de chauffører, som blev involveret i trafiktragedierne.

I dag har lastbilerne en skov af spejle ved siden af førerhuset. Problemet er, at chaufførerne skal nå at få overblik over de mange spejle, samtidig med at han eller hun ser frem og svinger vognen om hjørnet. Det er ganske enkelt vanskeligt at nå at skanne så mange spejle.

Ingen blinde vin

Det håber de DTU-studerende at gøre noget ved. Derfor er de gået i gang med at udvikle et system med briller, der gør det muligt for lastbilchauffører at ’se’ gennem lastbilens sider takket være kameraer på siden af køretøjet. Deres billeder kastes fra kameraer på siden af lastbilen op på brilleglasset og giver indtrykket af, at det kan lade sig gøre at kigge lige gennem dens sider med et røntgensyn.

»Vi giver dem mere udsyn«, siger Persson om opfindelsen.

En af de mange chauffører, der har taget brillerne på, er Thomas Larsen i DTU’s egen skraldebil. Hans dom er klar: »Rent sikkerhedsmæssigt har det nogle tydelige fordele. Det kan klart forbedre sikkerheden«.

Dan Roland Persson ser store muligheder i opfindelsen, der – indrømmer de to studerende – mangler et stykke endnu, førend den er færdigudviklet.

»I teorien kan man fjerne alle blinde vinkler«, siger han.

De to fandt i januar sammen om ideen som afgangsprojekt fra deres uddannelser i digital medieteknologi og arbejder nu sammen om opgaven i DTU Skylab, der er universitetets ’opfinderstue’.

»Mange projekter er teoretiske. Jeg kunne godt tænke mig at løse et reelt problem«, siger Dan Roland Persson, der hentede inspirationen fra trafikken: »Man læser hele tiden om højresvingsulykker«.

En lille Ford Ka iklædt lastbilernes blinde vinkler blev brugt under de første forsøg med røntgenbrillerne. Markeringerne på tæppet blev brugt under afprøvningerne af de blinde vinkler, lastbilchaufførerne har fra førersædet. Foto: Dan Roland Persson/Thomas Bjelbo Thomsen/Tanja Lind Hansen, DTU

En Ford Ka i lastbilklassen

Sammen med projektets tredje deltager, Tanja Lind Hansen, gik de i gang med de indledende forsøg. For var det overhovedet realistisk at afprøve teknologien?

De studerende havde ingen lastbil, men Hansens lille Ford Ka måtte gøre det ud for et tonstungt og stort køretøj. De blinde vinkler, lastbilerne lider af, blev gendannet med sorte plastsække, der blev klistret på bilruderne. Brillerne var nogle billige VR-briller, hvor mobiltelefonerne sættes ind, så de udgør skærmen.

Forsøget viste, at det reducerede fejlraten væsentligt, når testbrillebærere skulle se sig over skulderen i det imiterede lastbilførerhus og få øje på personer i den blinde vinkel. Hvor de 30 deltagere havde 121 fejl, når de alene orienterede sig ved brug af spejlene, så havde de blot 10 fejl, når de brugte brillerne. Med til det hører ifølge Persson, at blindvinklen i Forden var større, end den er i lastbiler, der har flere spejle.

Siden er de udskiftet med Hololens-briller fra Microsoft, der er udviklet til at kaste billeder op på brilleglasset. Målet er at skabe briller og et kamerasystem, der er så let og simpelt, at det kan give chaufføren fuld udsigt fra førersædet i køretøjet.

De studerende har fået hjælp til at afprøve prototyperne, blandt andet på lukkede lastbilbaner ved TEC Hvidovre med erfarne chauffører ved rattet.

Selv prøvede de at gå rundt med kasser på hovedet i et par dage for at få oplevelsen af, at det perifere syn – det, man ser ud ad øjenkrogen – var væk. Ganske som det kan opleves i en lastbil, hvor udsynet fra de høje førerhuse ikke altid er det bedste.

Erfaren chauffør: Der er en større synsvidde

Mange af chaufførerne fra Hvidovre TEC’s testbane var glade for det forbedrede udsyn. Enkelte har været kritiske. Og alle er enige om, at brillerne skal forbedres noget. De skal for eksempel være lettere at have på hovedet end de forsøgsbriller, de DTU-studerende har forsøgt sig med.

»Især de yngre er positive over for brillerne. Men der er en vis tilvænningstid. Erfarne chauffører har lært processen med at se på spejlene i en bestemt rækkefølge. Og ’Baloo’ er helt vild med dem«, siger Dan Roland Persson.