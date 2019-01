Guide til stjernehimlen i januar: Se Jupiters måner med en fuglekikkert og glæd dig til en blodrød fuldmåne

3. januar: Stjerneskud fra Bjørnevogteren

Få dage efter nytårsaften bryder nattehimlen ud i sit eget festfyrværkeri. 2019 skydes i gang med meteorsværmen Kvadrantiderne også kaldet Bootiderne.

Meteorsværmen har oprindeligt sit navn fra stjernebilledet Quadras Moralis, der i 1922 blev kasseret som stjernebillede, da International Astronomical Union (IAU) fastlagde de 88 officielle stjernebilleder, der stadigvæk gælder i dag.

Meteorsværmen kaldes derfor også for Bootiderne efter stjernebilledet Bootes (Bjørnevogteren), der ligger i nærheden.

For at have størst mulighed for at se stjerneskud skal du kigge i nordlig retning til venstre for Karlsvognen. Månen er næsten ny, så der er optimale muligheder for at se stjerneskud i år.

5. januar: Da Pluto blev en dværgplanet

Den 5. januar 2005 blev objektet Eris opdaget i de ydre egne af vores solsystem. Opdagelsen skulle vise sig at være startskuddet til en større diskussion, der stadigvæk foregår i dag.

Eris så nemlig ud til at være større end Pluto og kredsede omkring Solen i samme område som solsystemets mindste planet.

Opdagelsen førte til, at man valgte at lave en ny kategori af kloder i vores solsystem i form af dværgplaneter, og Pluto blev ’degraderet’ til en dværgplanet.

6. januar: Venus på morgenhimlen

I begyndelsen af januar er der god mulighed for at observere vores naboplanet Venus på morgenhimlen mod øst.

Den 6. januar har Venus sin største vestlige elongation på himlen, hvilket vil sige, at afstanden mellem Solen og Venus set på himlen er størst mulig.

Venus står derfor højt på himlen og som det tredje-klareste objekt på himlen efter Solen og Månen er det et flot syn.

7. januar: Se Jupiters måner med fuglekikkert

På denne dato i 1610 observerede Gallileo Gallilei for første gang Jupiters fire største Måner gennem sit teleskop.

Jupiter har i dag 79 kendte måner, men du kan selv se de fire største Europa, Io, Ganymedes og Callisto, hvis du blot har en almindelig fuglekikkert.

Jupiter kan findes på morgenhimlen hele januar, så hvis du observerer månerne i flere nætter i træk, kan du se, at de flytter sig i deres kredsløb om Jupiter.

Rød måne, blodmåne. Total måneformørkelse. Fænomenet kommer først igen om 33 år. Foto: Thomas Borberg

21. januar: Blodig måne på himlen

Hvis vejret er med os, skal du stille vækkeuret til en tidlig opvågning. Der er nemlig en total måneformørkelse over Danmark.

Solen, Jorden og Månen står på linje, og som resultat bliver Månen blodrød. Formørkelsen starter kl. 3:36 og slutter kl. 7.50, men totalitetsfasen, hvor månen er rød kan opleves fra kl. 5:41-6:43.

Næste gang vi kan opleve en total måneformørkelse er først i 2025.